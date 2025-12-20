Φοινικούντα: Απολογείται ο 5ος κατηγορούμενος για τη διπλή δολοφονία – Επιμένει στην αθωότητά του

Την πόρτα των δικαστηρίων της Καλαμάτας πέρασε στις 11 το πρωί του Σαββάτου (20.12.2025) ο 5ος εμπλεκόμενος στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα, με θύματα τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και τον επιστάτη της επιχειρήσεις.

Ο 30χρονος που παραδόθηκε στις αρχές μετά από ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε για την εμπλοκή του στο διπλό έγκλημα της Φοινικούντας, κατηγορείται πως είχε συντονιστικό ρόλο σε ό,τι έχει να κάνει με τις επικοινωνίες μέσω των πακιστανικών τηλεφώνων που έχουν χρησιμοποιηθεί για την υπόθεση της δολοφονίας.

Ο 30χρονος, γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας, είναι αντιμέτωπος με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης ενώ ο ίδιος βρίσκονταν στη Γερμανία από τις 2 Δεκεμβρίου σε προγραμματισμένο ταξίδι.

Την περασμένη Πέμπτη επέστρεψε αεροπορικώς στην Ελλάδα και μετέβη στην Αστυνομική Διεύθυνση Μεσσηνίας στη 1 τα ξημερώματα χρησιμοποιώντας -και αυτός- το υπεραστικό ΚΤΕΛ Μεσσηνίας.

Πλέον απολογείται με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν πως αρνείται κάθε συμμετοχή.

Ο ρόλος του 30χρονου

Ως ο άνθρωπος που μίλαγε στο 1 από τα 4 πακιστανικά τηλέφωνα, εμφανίζεται ο 30χρονος κατηγορούμενος.

Ο πέμπτος εμπλεκόμενος καταζητούνταν από τις 10 Δεκεμβρίου, από όταν είχαν εκδοθεί τα τρία εντάλματα από την ανακρίτρια της Καλαμάτας. Για την υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ήδη οι φερόμενοι ως ηθικοί και φυσικοί αυτουργοί της δολοφονίας: ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη κάμπινγκ στη Φοινικούντα, ο 32χρονος επιχειρηματίας φίλος του αλλά και οι 2 22χρονοι.

Από ότι φαίνεται ο 30χρονος σε συνεννόηση με τους δικηγόρους του αποφάσισε να παραδοθεί και να βρεθεί απέναντι στον ανακριτή προκειμένου να δώσει τις δικές του εξηγήσεις για όλα του καταλογίζονται. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο ο 30χρονος φέρεται να είναι το τέταρτο άτομο που είχε προμηθευτεί πακιστανικό τηλέφωνο και μιλούσε με τον 22χρονο που σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε τον 68χρονο Κωνσταντίνο Τομαρά και τον επιστάτη του.

Όπως έχει προκύψει από τις έρευνες στο σχεδιασμό της δολοφονίας του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, εντάχτηκαν και 4 πακιστανικά κινητά τηλέφωνα, προκειμένου να μην γίνει γνωστή η ταυτότητα τον ατόμων που θα τα χρησιμοποιούσαν.

Το πρώτο από αυτά το είχε στην κατοχή του ο ανιψιός, το δεύτερο o επιχειρηματίας, ενώ τα άλλα δύο ο 22χρονος φερόμενος ως εκτελεστής και ο 30χρονος που καταζητούνταν.

Οι δύο τελευταίοι φέρεται να μιλούσαν συχνά της 4η Οκτωβρίου, μια ημέρα πριν τη δολοφονία και ενώ ο 22χρονο μαζί με τον συνομήλικο του κατευθύνονταν προς τη Μεσσηνία. Ο 30χρονος συνεργός σύμφωνα με πληροφορίες μετέφερε στον εκτελεστή όλες τις κινήσεις του 68χρονου θύματος.

Όσον αφορά τώρα την κοινωνική κι οικονομική του κατάσταση, ο 30χρονος ήταν γιος γνωστού επιχειρηματία στο χώρο της εστίασης στην Πλάκα ο οποίος έχει φύγει από τη ζωή πριν από πέντε χρόνια. Ο πατέρας του ήταν στην Γερμανία μετανάστης κι επέστρεψε στην Ελλάδα όπου και δημιούργησε τη μεγάλη του επιχειρηματική δραστηριότητα.

Ο 30χρονος κληρονόμησε μεγάλη ακίνητη περιουσία από τον πατέρα του στην Πλάκα την οποία την πούλησε στη μητέρα του καις την αδερφή του έναντι του ποσού των 900.000 ευρώ. Επίσης, διαθέτει κατάστημα με τουριστικά στο κέντρο της Αθήνας, ενώ είναι συνέταιρός και φίλος με τον 32χρονο επιχειρηματία που έχει συλληφθεί.