Θεσσαλονίκη: 11χρονος επιτέθηκε σε συνομήλικό του ενώ έπαιζαν μπάσκετ – Δικογραφία και σε βάρος των γονιών του

Τον χτύπησε στο πρόσωπο ενώ έπαιζαν - Σε καταγγελία προχώρησε ο πατέρας του θύματος
Άγρια επίθεση ενώ έπαιζε μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη, δέχθηκε ένα παιδί μόλις 11 χρόνων από συνομήλικό του. Το επεισόδιο έγινε σε περιοχή του δήμου Βόλβης, με τις αρχές να σχηματίζουν δικογραφία τόσο στον ανήλικο δράστη όσο και σε βάρος των γονιών του.

Η επίθεση έγινε τη στιγμή που τα παιδιά έπαιζαν μπάσκετ σε υπαίθριο χώρο στη Θεσσαλονίκη. Κάτω από αδιευκρίνιστο -μέχρι στιγμής- λόγο, ο 11χρονος χτύπησε στο πρόσωπο το θύμα 

Μετά από καταγγελία του πατέρα του ανήλικου που δέχθηκε την επίθεση, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έρευνα, ταυτοποίησαν τα στοιχεία του ανήλικου και σχημάτισαν σε βάρος του δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Παράλληλα, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος των γονιών του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

