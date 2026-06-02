Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων κατά Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τον Γιωτόπουλο: «Επιχειρεί να παρέμβει στη Δικαιοσύνη της χώρας μας»

Την αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προκάλεσε η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ το οποία ζητά από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει τα πάντα για να επιστρέψει ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος στην φυλακή.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, με σημερινή (02.06.2026) του ανακοίνωση, εκφράζει τον προβληματισμό της για την ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, σχετικά με την απελευθέρωση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου, λέγοντας πως είναι από τις σπάνιες φορές που υπουργείο Εξωτερικών άλλης χώρας επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη δικαιοσύνη της δικής μας χώρας.

Τονίζει μάλιστα πως στην Ελλάδα, λόγο για την υφ΄ όρων απόλυση κρατουμένων, έχει μόνο η δικαστική εξουσία.

Η Ένωση κλείνει την ανακοίνωσή της εκφράζοντας την διαμαρτυρία της για την αναφερόμενη ανακοίνωση, ζητώντας την στήριξη του ελληνικού δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο.

Η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων εκφράζει τον ουσιαστικό προβληματισμό της για την πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στην οποία δηλώνεται επί λέξει ότι «Οι ΗΠΑ είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο», ενώ στη συνέχεια σημειώνεται ότι «παροτρύνει την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή».

Είναι από τις σπάνιες εκείνες φορές που Υπουργείο Εξωτερικών άλλου Κράτους επιχειρεί να παρέμβει ανοιχτά στη Δικαιοσύνη της χώρας μας αν και καλά γνωρίζει το νόημα της διάκρισης των εξουσιών. Δεν ξέρουμε εάν στις ΗΠΑ πλέον συνηθίζεται η ακύρωση δικαστικών αποφάσεων από την κυβέρνηση, ωστόσο η δημοκρατία στην Ελλάδα και η σύμφυτη διάκριση των λειτουργιών αναθέτει την αρμοδιότητα για την διάγνωση των προϋποθέσεων υφ΄ όρων απόλυσης κρατουμένων, για οποιοδήποτε έγκλημα και αν κρατούνται στις φυλακές, αποκλειστικά στη δικαστική εξουσία.

Ως Δικαστική Ένωση διαμαρτυρόμαστε έντονα για την άτυχη αυτή ανακοίνωση και αναμένουμε την στήριξη του δικαστικού συστήματος από ολόκληρο τον πολιτικό κόσμο.

«Καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή»

Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ:

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι βαθιά απογοητευμένες από την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να απελευθερώσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο, τον ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη.

Σε διάστημα 27 ετών, η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κυβερνητικούς υπαλλήλους: τον Ρίτσαρντ Γουέλτς, τον Λοχαγό Τζορτζ Τσάντες, τον Λοχαγό Γουίλιαμ Νόρντιν και τον Λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η ομάδα δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες, συμπεριλαμβανομένου του κουνιάδου του νυν πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 ισόβια κάθειρξη συν 25 χρόνια για την ενορχήστρωση αυτών των βάναυσων δολοφονιών. Δεν ανέλαβε ποτέ την ευθύνη ούτε εξέφρασε μεταμέλεια. Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου, ο Αναπληρωτής Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση για την ακύρωση της υπό όρους απελευθέρωσης, επειδή ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει την ελάχιστη απαιτούμενη ποινή. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτές τις προσπάθειες και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει ο Γιωτόπουλος στη φυλακή.

Οι οικογένειες των Richard Welch, George Tsantes, William Nordeen και Ronald Stewart κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι αγαπημένοι τους έκαναν την υπέρτατη θυσία στην υπηρεσία του έθνους μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνει ανεκτή ή να δικαιολογηθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις θα αντιμετωπίσουν όλες τις συνέπειες».