Φοινικούντα: Με δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στην Ευελπίδων οι δύο συλληφθέντες για τη δολοφονία του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ

Για μία ώρα παρέμειναν στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οι δύο κατηγορούμενοι για ηθική αυτουργία της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.

Πρόκειται για τον 31χρονο ανιψιό του ιδιοκτήτη κάμπινγκ και τον 32χρονο επιχειρηματία, με τον οποίο επικοινώνησε ο αυτόπτης μαρτυράς της στυγερής δολοφονίας στη Φοινικούντα λίγα μόλις λεπτά μετά το έγκλημα. Αφού εκτελέστηκαν τα εντάλματα σύλληψης, οι κατηγορούμενοι αναχώρησαν για την Καλαμάτα, προκειμένου να παρουσιαστούν ενώπιον ανακρίτριας και να απολογηθούν για ηθική αυτουργία στο διπλό φονικό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Αρνείται τις κατηγορίες, είναι σε άθλια ψυχολογική κατάσταση»

«Ο πελάτης μου είναι αρνητικός απέναντι σε οποιαδήποτε κατηγορία μπορεί να δημιουργηθεί από το συγκεκριμένο συμβάν», δήλωσε ο δικηγόρος του 31χρονου, Γιάννης Βέρρας.

«Δεν γνωρίζω το αποδεικτικό υλικό, δεν γνωρίζω με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη και για ποιο λόγο εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης καθώς από την πρώτη στιγμή είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση των Αρχών. Δεν είναι ύποπτος φυγής ή ύποπτος τέλεσης νέων εγκλημάτων για να εκδοθεί ένταλμα σύλληψης. Παρ’ όλα αυτά είναι εμπειρότατη η κυρία ανακρίτρια, έχει εκδώσει το ένταλμα σύλληψης, αναμένουμε να δούμε με ποια στοιχεία έχει εκδοθεί αυτό και με ποια στοιχεία επεκτάθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος τους», επισήμανε.

«Ο εντολέας μου δεν μπορεί να καταλάβει με ποια στοιχεία οδηγήθηκε κατηγορούμενος. Η ψυχολογική κατάστασή του είναι άθλια», κατέληξε ο δικηγόρος του ανιψιού του 68χρονου.

​Η θέση όμως είναι ρητή και σαφής. Πρόκειται για μια άρνηση από την πρώτη στιγμή που τη δηλώνει. Δεν μπορώ να γνωρίζω και να τοποθετηθώ για κανένα στοιχείο της δικογραφίας, εφόσον έχω παντελή άγνοια για αυτή. Μόλις μου γνωστοποιηθούν τα έγγραφα της δικογραφίας, λάβουμε προθεσμία για την απολογία και μπορέσουμε να μελετήσουμε το αποδεικτικό υλικό, τότε θα μπορώ να είμαι σε θέση να έχω άποψη και να δω τα στοιχεία τα οποία οδήγησαν στην κατηγορία αυτή, την οποία αρνείται ο εντολέας μου ιδιαιτέρως και κατηγορηματικά.

Αναζητούν και τρίτο άτομο

Σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τους δύο συλληφθέντες αναζητείται και ένα τρίτο άτομο. Πρόκειται για έναν άνδρα νεαρής ηλικίας που βρίσκεται στη Γερμανία για ταξίδι αναψυχής.

Οι γερμανικές Αρχές έχουν λάβει σήμα από την ΕΛΑΣ για τη σύλληψή του. Μετά από αυτές τις εξελίξεις και δύο μήνες εντατικών ερευνών, ανοίγεται ένα νέο σύνθετο σκηνικό.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ακόμη και αυτό του «φυσικού» αυτουργού ενώ βάζει σε νέα βάση και τα κίνητρα της δολοφονίας.