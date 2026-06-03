ΟΠΕΚΕΠΕ: Νέα επιχείρηση σε Κοζάνη και Αγρίνιο για παράνομες επιδοτήσεις άνω των 2.5 εκατ. ευρώ – 13 συλλήψεις

Νέα μεγάλη επιχείρηση από ελληνικό FBI είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί της Τετάρτης (03.06.2026) σε Κοζάνη και Αγρίνιο για την σύλληψη ατόμων που φέρεται πως εμπλέκονται στο κύκλωμα απάτης με τις παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, λαμβάνοντας πάνω από 2.5 εκατ. ευρώ.

Οι αρχές, μέχρι στιγμής, έχουν συλλάβει 13 άτομα σε Αγρίνιο και Κοζάνη, ανάμεσά τους τον διαχειριστή και έναν υπάλληλο ΚΥΔ (Κέντρο Υποδοχής Δηλώσεων). Για την συμμετοχή τους στο κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατηγορούνται άλλα 39 άτομα.

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Οι επιδοτήσεις που λάμβαναν και η ζημία που προκάλεσαν στην ΕΕ φαίνεται πως ξεπερνά τα 2.5 εκατ. ευρώ.

Κατά την έρευνα των αρχών διαπιστώθηκαν και φορολογικές παραβάσεις.