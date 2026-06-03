Ελλάδα

Παιανία: Ομάδα 30 ατόμων χτύπησε ανήλικο στο κεφάλι με ρόπαλα – Έκλεψαν τα παπούτσια φίλου του

Συνολικά συνελήφθησαν 9 άτομα - Πώς έγινε η επίθεση
Bullying, aggression and violence scene between two males, one young adult male punches his peer near a bricks wall
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Σκηνές άγριας βίας εκτυλίχθηκαν στην Παιανία την περασμένη Παρασκευή (29.05.2026) όταν ομάδα 30 ατόμων -ανάμεσά τους και ανήλικοι- έκαναν επίθεση με ρόπαλα σε ομάδα ανηλίκων, τραυματίζοντας τουλάχιστον έναν από αυτούς.

Το επεισόδιο έγινε στην πλατεία Ζωοδόχου Πηγής στην Παιανία, όταν η ομάδα με τους 30 δράστες προσέγγισε αρχικά τους ανήλικους απειλώντας τους. Σε δευτερόλεπτα πραγματοποίησαν συντονισμένη επίθεση, βγάζοντας ρόπαλα και χτυπώντας στο κεφάλι έναν ανήλικο.

Οι δράστες όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Στη συνέχεια έκλεψαν αθλητικά παπούτσια αξίας 150 ευρώ που φορούσε ο φίλος του τραυματία και τράπηκαν σε φυγή.

Αστυνομικοί έσπευσαν στο σημείο κάνοντας έρευνα για τον εντοπισμό τους και βρίσκοντας κοντά στο κοιμητήριο της Παιανίας αυτοκίνητο που φέρεται πως χρησιμοποιήσαν οι δράστες για να φύγουν μετά την επίθεση.

Συνολικά συνελήφθησαν 9 άτομα ενώ σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση του νόμου περί όπλων και ληστεία κατά συναυτουργία. 

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές, ενώ η έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
445
218
147
131
78
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πανελλήνιες 2026: Αυτές είναι οι απαντήσεις σε Αρχαία, Μαθηματικά και Βιολογία για τα ΓΕΛ – Απαιτητικά τα περισσότερα θέματα
Καθηγητές εκτιμούν πως κάποια από τα θέματα ήταν απαιτητικά και για καλά προετοιμασμένους μαθητές - Οι απαντήσεις από το φροντιστήριο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ»
Μαθητές
Πανελλήνιες 2026: Δύσκολα και με παγίδες τα θέματα της Βιολογίας για τους υποψήφιους των ΓΕΛ – Τι «έπεσε» στα Αρχαία και τα Μαθηματικά
Η εκτίμηση για τα θέματα από το φροντιστήριο «ΔΙΑΚΡΟΤΗΜΑ» - Οι Πανελλήνιες για τα ΓΕΛ θα συνεχιστούν την Παρασκευή 5 Ιουνίου με Λατινικά, Χημεία, Πληροφορική
Θράνιο
Newsit logo
Newsit logo