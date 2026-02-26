Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φοιτητικό συλλαλητήριο για τα Τέμπη: Κλείνει στις 10 ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο»

Τι αναφέρει η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ
Μετρό Πανεπιστήμιο
Photo / Eurokinissi

Κλειστός θα παραμείνει από τις 10 το πρωί της Πέμπτης 26.02.2026, ο σταθμός του μετρό «Πανεπιστήμιο», σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΣΤΑΣΥ

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση της η ΣΤΑΣΥ, οι συρμοί θα διέρχονται από τον σταθμό του μετρό «Πανεπιστήμιο» χωρίς στάση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση που εκδόθηκε το πρωί της Πέμπτης αναφέρει: «Με εντολή της ΕΛ.ΑΣ, σήμερα Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου ο σταθμός του Μετρό «Πανεπιστήμιο» θα κλείσει στις 10 το πρωί και οι συρμοί θα διέρχονται από αυτόν χωρίς στάση».

Το μετρό θα παραμείνει κλειστό λόγω του συλληλητηρίου για τα 3 χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών πραγματοποιούν σήμερα το μεσημέρι στις 12:00 στα Προπύλαια περισσότεροι από 20 φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας.

