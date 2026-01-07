Ελλάδα

Φοίβος Παπαδάκης: Ο γιος του Γιώργου Παπαδάκη στην πρώτη του ανάρτηση μετά τον θάνατο του πατέρα του

Συντετριμμένος ο Φοίβος Παπαδάκης από τον θάνατο του πατέρα του, σε ηλικία 74 ετών
Γιώργος Παπαδάκης και Φοίβος Παπαδάκης
Γιώργος Παπαδάκης και Φοίβος Παπαδάκης / NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο Φοίβος Παπαδάκης ανεβαίνει το δικό του Γολγοθά μετά τον αναπάντεχο θάνατο του πατέρα του. Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) με τη θλιβερή είδηση να σκορπάει θλίψη και να βυθίζει στο πένθος τους δικούς του ανθρώπους. Τραγική φιγούρα είναι η σύζυγός του, Τίνα Παπαδέλη και τα τρία παιδιά του. Ο Κωνσταντής (γεννημένος από τον πρώτο του γάμου), και ο Φοίβος με τον Ιάσονα.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν οπαδός του Παναθηναϊκού κάτι που ήταν ευρέως γνωστό. Έτσι, η ομάδα μπάσκετ θέλησε να τιμήσει τη μνήμη του στον  αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο, προβάλλοντας στην γιγαντοοθόνη μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του. Ο Φοίβος Παπαδάκης δημοσιοποίησε στο Instagram τη σχετική εικόνα και έγραψε «ευχαριστώ» στους υπεύθυνους της ομάδας μπάσκετ του τριφυλλιού.

Η προβολή του σχετικού βίντεο και η αφιέρωση στο στάδιο αποτέλεσαν μια στιγμή έντονης συγκίνησης. Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε παρακολουθήσει πολλούς αγώνες της αγαπημένης ομάδας του. Το ίδιο και ο Φοίβος Παπαδάκης. Με μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του παρουσιαστή, η «πράσινη» ΚΑΕ τίμησε τη μνήμη του καταξιωμένου δημοσιογράφου και πολλοί στο γήπεδο ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

Η απώλειά του συγκλόνισε την ΚΑΕ Παναθηναϊκός, η οποία προχώρησε σε μια ξεχωριστή αφιέρωση στο γήπεδο, θέλοντας να τιμήσει τη διαχρονική του αφοσίωση στον σύλλογο.

Η ανάρτηση του Φοίβου Παπαδάκη
Η ανάρτηση του Φοίβου Παπαδάκη

Η ανακοίνωση της οικογένειας του Γιώργου Παπαδάκη

«Η οικογένεια του Γιώργου Παπαδάκη εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες σε όλους όσοι στέκονται δίπλα της αυτές τις δύσκολες ώρες, δείχνοντας κατανόηση, συμπαράσταση και σεβασμό στο πένθος της.

Η κηδεία του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα και παππού θα τελεστεί την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου 2026, στις 10:30, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας, Δήμου Χαλκιδέων».

Ο Γιώργος Παπαδάκης ένιωσε αδιαθεσία το απόγευμα της Κυριακής (04-01-2026) και έχασε τις αισθήσεις του ενώ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Λαϊκό όπου οι γιατροί κατέβαλλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον επαναφέρουν στη ζωή μετά το έμφραγμα που υπέστη. Δεν τα κατάφεραν και λίγο αργότερα ανακοινώθηκε ο θάνατος του παρουσιαστή.

