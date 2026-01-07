Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο ανάλυση: Το πρόβλημα στα γκαρντ και οι ευθύνες του Αταμάν

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε δεύτερη σερί ήττα στη Euroleague, με το “βαρύ” 87-74 από την Αρμάνι Μιλάνο στο Telekom Center Athens, για την 20η αγωνιστική και πλέον αναζητά λύσεις για να βγάλει αντίδραση στο υπόλοιπο της σεζόν.

Μετά το… στραπάτσο από τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός εμφανίστηκε κατώτερος των περιστάσεων κόντρα στην ελλιπή Αρμάνι Μιλάνο και προβλημάτισε τους οπαδούς του για την ικανότητά του να πρωταγωνιστήσει στη φετινή Euroleague.

Παρά το πλούσιο ταλέντο στο ρόστερ του, ο Εργκίν Αταμάν δεν φαίνεται να έχει βρει τις λύσεις για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των παικτών του και μία κακή βραδιά του Ναν αρκούσε για να οδηγήσει τους “πράσινους” σε μία απίθανη ήττα από τη… μέτρια ιταλική ομάδα στο Telekom Center Athens.

Στοίχησαν τα λάθη των Γκραντ και Ναν

Πολύς λόγος έχει γίνει στον Παναθηναϊκό για τα κενά στους “ψηλούς”, με τον Αταμάν να στέκεται στους Μήτογλου και Χουάντσο στο ματς με τον Ολυμπιακό, την ώρα που η θέση “5” έχει… πονέσει την ομάδα του μετά τον τραυματισμό του Λεσόρ.

Δείτε εδώ τα highlights του Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

Κόντρα στην Αρμάνι Μιλάνο όμως, ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε παρότι ο Ισπανός φόργουορντ έβγαλε αντίδραση και ο Χολμς ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου σε μεγάλα διαστήματα του αγώνα.

Αυτή τη φορά το πρόβλημα ήταν στα γκαρντ, όπου ο Ναν ήταν άστοχος, αλλά έκανε και πολλά λάθη, τα οποία αύξησε ο συνήθως… αλάνθαστος Γκραντ. Οι δυο τους έδωσε 9 φορές την μπάλα στους Ιταλούς και ήταν ο κύριος λόγος της δεύτερης σερί ήττας στο ΟΑΚΑ, γεγονός που αναδεικνύει ένα ακόμη ζήτημα για την ομάδα του Αταμάν.

Ο Σορτς παραμένει εκτός κλίματος και η εξαιρετική εικόνα του Μπράουν κόντρα στην παλιά του ομάδα, δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορεί να αξιοποιήσει ένα τέταρτο γκαρντ με τον τρόπο που αγωνίζεται.

Την ίδια ώρα, οι “πράσινοι” δεν έχουν καν αναζητήσει παίκτη με τα χαρακτηριστικά του Γκραντ και φέτος που ο Αμερικανός δεν είναι όσο σταθερός είναι συνήθως, η… ζημιά είναι μεγάλη.

Στο «στόχαστρο» ο Εργκίν Αταμάν

Η εικόνα του Παναθηναϊκού καθόλη τη φετινή σεζόν, έχει φέρει στο “στόχαστρο” και τον Εργκίν Αταμάν, παρά το γεγονός ότι η ομάδα του ήταν πριν μία εβδομάδα σε απόσταση… βολής από την κορυφή της Euroleague.

Ο Τούρκος προπονητής στηριζόταν πάντα στο ταλέντο των παικτών του, για να φέρει επιτυχίες, αλλά ειδικά φέτος μοιάζει να μην έχει καταφέρει να βελτιώσει τίποτα στην ομάδα. Ο Σορτς παραμένει εκτός ρυθμού, Γκριγκόνις και Ρογκαβόπουλος δεν έχουν βρει ρόλο, ο Μήτογλου είναι κάθε χρόνο και χειρότερος, ενώ η άμυνα δείχνει συχνά… κολλημένη.

Κάπως έτσι και ο ίδιος ο Αταμάν αναγκάστηκε να αναλάβει τις ευθύνες του μετά την ήττα από την Αρμάνι Μιλάνο, αφού μπορεί να… ξύπνησε τον Χουάντσο με τις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, αλλά το νέο αρνητικό αποτέλεσμα δεν αποφεύχθηκε και ο Παναθηναϊκός εμφανίζεται διαρκώς ένα κακό ματς του Ναν μακριά από την… κατάρρευση.