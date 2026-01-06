Αθλητικά

Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινητικό video στη μνήμη του πριν το Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

Ο Παναθηναϊκός τίμησε τη μνήμη του εμβληματικού δημοσιογράφου
Ο Παπαδάκης στο μάτριξ του γηπέδου (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ
Ο Παπαδάκης στο μάτριξ του γηπέδου (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός δεν ξέχασε τον Γιώργο Παπαδάκη στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague και έπαιξε video προς τιμήν του στα μάτριξ του Telekom Center Athens.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και ξαφνικός θάνατός του βύθισε στο πένθος και την οικογένεια του “τριφυλλιού”, με την ΚΑΕ να κάνει ειδική αφιέρωση στη μνήμη του.

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα Telekom Center Athens, ένα video για τον εμβληματικό δημοσιογράφο, συγκίνησε όλο τον κόσμο στις κερκίδες των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Ο Παπαδάκης πέθανε σε ηλικία 75 ετών, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, μετά από έμφραγμα.

