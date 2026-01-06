Γιώργος Παπαδάκης: Συγκινητικό video στη μνήμη του πριν το Παναθηναϊκός – Αρμάνι Μιλάνο

Ο Παναθηναϊκός δεν ξέχασε τον Γιώργο Παπαδάκη στο παιχνίδι με την Αρμάνι Μιλάνο για την 20η αγωνιστική της Euroleague και έπαιξε video προς τιμήν του στα μάτριξ του Telekom Center Athens.

Ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν γνωστός οπαδός του Παναθηναϊκού και ξαφνικός θάνατός του βύθισε στο πένθος και την οικογένεια του “τριφυλλιού”, με την ΚΑΕ να κάνει ειδική αφιέρωση στη μνήμη του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λίγο πριν το τζάμπολ του αγώνα Telekom Center Athens, ένα video για τον εμβληματικό δημοσιογράφο, συγκίνησε όλο τον κόσμο στις κερκίδες των οπαδών του Παναθηναϊκού.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR «αποχαιρέτησε» τον Γιώργο Παπαδάκη με ένα συγκινητικό βίντεο πριν το ματς με την Αρμάνι Μιλάνο!#paobc pic.twitter.com/9mLlISl0eB — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) January 6, 2026

Ο Παπαδάκης πέθανε σε ηλικία 75 ετών, την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, μετά από έμφραγμα.