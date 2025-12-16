Φωκίδα: 70χρονος απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – Στις φλόγες και το σπίτι του

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας 70 ετών, που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του στη Φωκίδα, ενώ την ίδια ώρα καιγόταν το σπίτι του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι πυροσβέστες Πολυδρόσου στη Φωκίδα εντόπισαν το πρωί της Τρίτης (16.12.25) ένα αυτοκίνητο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ κατά την κατάσβεση βρέθηκε απανθρακωμένος ο 70χρονος.

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι καιγόταν σπίτι στην Μαριολάτα, το οποίο ανήκε στον άνθρωπο που είναι και ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, παρακολουθώντας τα δραματικά γεγονότα.