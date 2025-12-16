Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Φωκίδα: 70χρονος απανθρακώθηκε μέσα στο αυτοκίνητό του – Στις φλόγες και το σπίτι του

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, παρακολουθώντας τα δραματικά γεγονότα
πυροσβεστικό και ασθενοφόρο
EUROKINISSI / Φωτογραφία αρχείου

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας άνδρας 70 ετών, που βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο αυτοκίνητό του στη Φωκίδα, ενώ την ίδια ώρα καιγόταν το σπίτι του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, οι πυροσβέστες Πολυδρόσου στη Φωκίδα εντόπισαν το πρωί της Τρίτης (16.12.25) ένα αυτοκίνητο να έχει τυλιχθεί στις φλόγες, ενώ κατά την κατάσβεση βρέθηκε απανθρακωμένος ο 70χρονος. 

Την ίδια ώρα έγινε γνωστό ότι καιγόταν σπίτι στην Μαριολάτα, το οποίο ανήκε στον άνθρωπο που είναι και ιδιοκτήτης του καμένου οχήματος.

Η τοπική κοινωνία βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, παρακολουθώντας τα δραματικά γεγονότα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
234
201
94
78
75
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Επεισοδιακή καταδίωξη 23χρονης στα Ιωάννινα - Είχε μέσα σε τζιπ 215 κιλά κάνναβης και τον 2,5 ετών γιο της, χτύπησε περιπολικά για να διαφύγει
Μέσα στο τζιπ, το οποίο ήταν φορτωμένο με 118 συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 215 κιλών, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν και ο 2,5 ετών γιος της γυναίκας
Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών κατασχέθηκε στα Γιάννενα
Συσκέψεις για αποφάσεις στα μπλόκα των αγροτών μετά τις εξαγγελίες Τσιάρα - Μοιράζουν ρύζι στους οδηγούς στα Μάλγαρα
Η ανησυχία στην κοινωνία είναι διάχυτη, καθώς έχουν αρχίσει να πλήττονται άλλες επαγγελματικές ομάδες με τις ακυρώσεις ενόψει των Χριστουγέννων να έχουν ήδη ξεκινήσει
Αγρότες στα Μάλγαρα μοιράζουν ρύζι στους οδηγούς
Ανανεώθηκε πριν 5 λεπτά
Στον εισαγγελέα Πειραιά ο «Έλληνας Εσκομπάρ»: Η διαδρομή του «ναρκόπλοιου» και το ρεσάλτο των αρχών
Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Αλέξανδρος Αγγελόπουλος διακινούσε τεράστιες ποσότητες ναρκωτικών από τη Λατινική Αμερική στην Ευρώπη, με το βιογραφικό του να είναι «πλούσιο»
Ο «Ελληνας Εσκομπάρ» οδηγείται στον εισαγγελέα
Καταδίωξη στο Χαλάνδρι με οδηγό ανήλικο γιο βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, με κρυμμένο κουζινομάχαιρο ο 15χρονος συνοδηγός του
Συνελήφθη η μητέρα του 16χρονου γιου του βουλευτή για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου, η οποία αφέθηκε ελεύθερη λίγο αργότερα με προφορική εντολή εισαγγελέα
Καταδίωξη 51
Newsit logo
Newsit logo