Ελλάδα

Φωκίδα: «Έφυγαν όπως τους άρεσε» λέει ο 5ος της παρέας ορειβατών ο οποίος σώθηκε – Διπλό πένθος για την οικογένεια του ενός νεκρού

Τον έψαχνε η οικογένειά του για να του πει ότι πέθανε ο παππούς του, χωρίς να γνωρίζει ότι και ο ορειβάτης είχε φύγει από τη ζωή
Εικόνα από EUROKINISSI
Εικόνα από EUROKINISSI

«Λόγω φόρτου εργασίας δε θα μπορούσα να βρεθώ μέσα στις γιορτές, εδώ στο βουνό» λέει ο 5ος της παρέας των ορειβατών, που σώθηκε από την τραγωδία στα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα, γιατί αποφάσισε να μην ακολουθήσει τους φίλους του στο βουνό. Μια απόφαση, που του έσωσε τη ζωή…

Ήταν εκείνος που κάλεσε τις αρχές στη Φωκίδα, για να ενημερώσει ότι δε μπορεί να βρει τους ορειβάτες φίλους του, που βρίσκονταν στα Βαρδούσια Όρη. «Κάλεσα να δω τι γίνεται και να πω και χρόνια πολλά την ημέρα αυτή. Δεν υπήρχε σήμα για πολλές φορές που κάλεσα και μετά ξεκίνησα τη διαδικασία να ενημερώσω τις αρμόδιες υπηρεσίες αναζήτησης των παιδιών» περιέγραψε ο ίδιος στον Alpha.

«Έφυγαν ουσιαστικά όπως… τους άρεσε. Τουλάχιστον έφυγαν σε μια δραστηριότητα την οποία επιθυμούσαν να κάνουν όπως όλοι μας, όσα παιδιά ασχολούμαστε με το βουνό. Το βουνό κατά 99% σώζει ζωές και 1% θα πάρει ζωές. Μία χιονοστιβάδα είναι κυρίως αποτέλεσμα καιρικών συνθηκών».

Τραγική ειρωνεία: Πέθανε και ο παππούς του ενός ορειβάτη

Μάλιστα ο ίδιος αποκαλύπτει, ότι για την οικογένεια του ενός ορειβάτη που έχασε τη ζωή του, είναι διπλό το πένθος, αφού έφυγε από τη ζωή και ο παππούς του. Ο πατέρας έψαχνε τον ορειβάτη γιο του, για να του πει τα δυσάρεστα νέα, χωρίς να γνωρίζει ότι και ο γιος του, είναι νεκρός.

«Πήρε ασθενοφόρο τον πατέρα του. Την ίδια μέρα που έχασε τον γιο του, έχασε και τον πατέρα του. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Γιώργο να τον ενημερώσει ότι πέθανε ο παππούς του και εκείνη την ημέρα χωρίς να ξέρει, είχε χάσει και τον γιο του» περιέγραψε ο φίλος των ορειβατών. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
183
157
136
110
66
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Καιρός αύριο: Θυελλώδεις άνεμοι έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο – Βροχές σε Ήπειρο, Θεσσαλία Κρήτη και Εύβοια
Η θερμοκρασία θα φθάσει στα βόρεια τους 10 με 13 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 14 με 16, στα δυτικά τους 15 με 16 και στην νησιωτική χώρα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου
Καιρός
Newsit logo
Newsit logo