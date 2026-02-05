Φονική έκρηξη στη Βιολάντα: Βίντεο ντοκουμέντο από το σημείο που έγινε η διαρροή στον φθαρμένο σωλήνα προπανίου

Εντοπίστηκε το σημείο του σωλήνα που είχε φθαρεί και από εκεί διέρρευσε προπάνιο που προκάλεσε την φονική έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα με αποτέλεσμα τον θάνατο πέντε γυναικών.

Στο βίντεο ντοκουμέντο φαίνονται οι οπές από τις σωληνώνεις προπανίου που είχαν διαβρωθεί με αποτέλεσμα να προκληθεί η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα με τραγικό απολογισμό 5 γυναίκες νεκρές.

Στο σημείο έσκαψε το κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού με συνεργεία της Περιφέρειας, κατορθώνοντας να εντοπίσουν το ακριβές σημείο όπου έγινε η διαρροή.

Συγκεκριμένα στην ένωση των σωλήνων υπήρχε μια ρωγμή και από εκεί το προπάνιο διοχετευόταν στο υπόγειο του εργοστασίου.

Στο υπόγειο υπήρχε μια αυτόματη αντλία νερού και όταν αυτή ενεργοποιήθηκε, τότε προκάλεσε σπινθήρα με αποτέλεσμα το προπάνιο που είχε συσσωρευτεί να προκαλέσει την έκρηξη.

Καθώς η έρευνα συνεχίζεται έρχεται στο φως το προβληματικό δίκτυο μεταφοράς προπανίου που εμφανίζει έντονα σημάδια διάβρωσης.

Στο εργοστάσιο βρέθηκε και ο δικηγόρος Χρήστος Πατούνας, που εκπροσωπεί τις οικογένειες των νεκρών εργαζομένων, Αγάπη Μπουνόβα και Αναστασία Νάσιου.

«Είμαστε στη δεύτερη μέρα των ερευνών. Έχουν εν μέρει ολοκληρωθεί και έχει αποκαλυφθεί το μέρος του σωλήνα όπου έγινε η διαρροή», είπε στους δημοσιογράφους. «Αύριο στις 3 θα έχουμε περισσότερα ευρήματα, σαφή συμπεράσματα και αποτελέσματα», ανέφερε ο δικηγόρος.

Στις έρευνες συμμετέχουν επίσης μεταλλειολόγοι και ειδικοί εμπειρογνώμονες μαζί με κλιμάκιο της 8ης ΕΜΑΚ.

Έφοδος στο σπίτι και στο γραφείο του ιδιοκτήτη της Βιολάντα – Κατασχέθηκαν υπολογιστές και έγγραφα

Έφοδο σε τέσσερα σπίτια και γραφεία πραγματοποίησαν σήμερα (05/02/2026) στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο πλαίσιο της έρευνας για την τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα στα Τρίκαλα στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε εκ νέου, προκειμένου να πέσει φως στις αιτίες, παραλήψεις και τυχόν παρανομίες που οδήγησαν στην έκρηξη και πυρκαγιά, τα ξημερώματα της 26 Ιανουαρίου με αποτέλεσμα τον θάνατο των πέντε γυναικών που εργάζονταν στη νυχτερινή βάρδια.

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της ΔΑΕΕ έκαναν έφοδο στο σπίτι του ιδιοκτήτη της ”Βιολάντα”, στο γραφείο του στην επιχείρηση, καθώς και στο λογιστήριο, αλλά και στο σπίτι του τεχνικού ασφάλειας της εταιρείας, από όπου κατάσχεσαν ηλεκτρονικές συσκευές (υπολογιστές, τάμπλετ) και άλλον εξοπλισμό, αλλά και έγγραφα, που ενδεχομένως περιέχουν υλικό που σχετίζεται με την τραγική υπόθεση.

Όλο το υλικό θα μελετηθεί σχολαστικά, στο πλαίσιο της αναζήτησης στοιχείων, τα οποία θα σταλούν στην εισαγγελέα που χειρίζεται την υπόθεση και έχει δώσει την σχετική διευρυμένη εντολή για την έρευνα και η οποία θα αποφανθεί για την απόδοση ευθυνών, προς όλες τις κατευθύνσεις.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο τεχνικός ασφαλείας και ο τεχνικός βάρδιας, είχαν συλληφθεί την επομένη μέρα της φονικής έκρηξης και πυρκαγιάς, τους απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία από αμέλεια, έκρηξη, εμπρησμό από αμέλεια και σωματικές βλάβες και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

