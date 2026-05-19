Φορτηγό ντελαπάρισε στην εθνική οδό Βόλου – Λάρισας, απεγκλωβίστηκε ο οδηγός

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (19/05/2026) στην εθνική οδό Βόλου – Λάρισας στο ύψος του Σέσκλου με ένα φορτηγό να βρίσκεται αναποδογυρισμένο εκτός οδοστρώματος.

Στο σημείο που αναποδογύρισε το φορτηγό επικράτησε μεγάλη αναστάτωση σύμφωνα με το thenewspaper ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν για τον τροχαίο ατύχημα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και διασώστες, προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να απεγκλωβιστεί ζωντανός, χωρίς να έχει γίνει ακόμη γνωστή η κατάσταση της υγείας του.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεξαγόταν με δυσκολία για αρκετή ώρα, έως ότου ολοκληρωθεί η επιχείρηση απομάκρυνσης του οχήματος και καθαρισμού του οδοστρώματος.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά το Τροχαία Βόλου.

