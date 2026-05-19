Σπύρος Σαπουνάς: Οι κλινικές δοκιμές είναι πυλώνας για ένα σύγχρονο και ανθεκτικό σύστημα υγείας

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κλινικών δοκιμών στις 20 Μαΐου, αναδεικνύεται καθοριστική συμβολή της κλινικής έρευνας στην πρόοδο της ιατρικής επιστήμης και στη βελτίωση της δημόσιας υγείας.

Οι κλινικές δοκιμές αποτελούν τη βάση για την ανάπτυξη νέων, ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπειών, προσφέροντας στους ασθενείς πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές και ενισχύοντας παράλληλα την επιστημονική γνώση και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων εργάζεται συστηματικά για τη δημιουργία ενός σύγχρονου, αξιόπιστου και διαφανούς πλαισίου διεξαγωγής κλινικών μελετών στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, προχωρήσαμε στη σημαντική στελέχωση των αρμόδιων διευθύνσεων, ενισχύοντας τόσο τη λειτουργία της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας όσο και τους μηχανισμούς επιθεώρησης κλινικών δοκιμών, με στόχο την ταχύτερη και ποιοτικότερη αξιολόγηση των μελετών και τη διασφάλιση της προστασίας των συμμετεχόντων.

Παράλληλα, ολοκληρώσαμε τη δημιουργία του μητρώου βιοϊατρικής έρευνας, ενός σημαντικού εργαλείου καταγραφής, παρακολούθησης και διαφάνειας της ερευνητικής δραστηριότητας στη χώρα μας.

Η ενίσχυση της κλινικής έρευνας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τον ΕΟΦ και βασικό πυλώνα για ένα σύγχρονο και ανθεκτικό σύστημα υγείας.