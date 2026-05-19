Ζάκυνθος: «Σκεφτόμουν ότι σκοτώθηκα, είχα τάσεις λιποθυμίας» λέει η γυναίκα που έπεσε με μηχανάκι σε τρύπα οπτικής ίνας

«Δεν κατάλαβα πώς έγινε, ξέρω ότι βρέθηκα κάτω, ότι το κράνος μου βρέθηκε μέτρα μακριά, φώναζα από τον πόνο» λέει η γυναίκα
Σχεδόν ένα μήνα μετά τον τραυματισμό της από τροχαίο στη Ζάκυνθο, η γυναίκα που έπεσε με το μηχανάκι της σε τρύπα οπτικής ίνας, υποστηρίζει ότι ακόμη δεν ξέρει το πώς βρέθηκε στο κενό.

Το σοβαρό ατύχημα είχε σημειωθεί στη Ζάκυνθο στις 28 Απριλίου, όταν μία γυναίκα έχασε τον έλεγχο της μηχανής της και έπεσε στον δρόμο. Το περιστατικό είχε καταγραφεί και σε βίντεο που είχε δοθεί στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πτώση προκλήθηκε όταν η ρόδα της μηχανής της γυναίκας εγκλωβίστηκε σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας στο Αργάσι, ένα από τα πολλά επικίνδυνα σημεία που έχουν δημιουργηθεί λόγω των συνεχιζόμενων έργων στη Ζάκυνθο.

«Έκανα να στρίψω, η ρόδα από τη βέσπα μου μπήκε σε ένα χαντάκι, κανάλι. Δεν κατάλαβα πώς έγινε, ξέρω πως βρέθηκε στον δρόμο. Ξέρω ότι βρέθηκα κάτω, ότι το κράνος μου βρέθηκε μέτρα μακριά, φώναζα από τον πόνο», είπε η γυναίκα μιλώντας στο Live News.

Η ίδια, καθώς και κάτοικοι της περιοχής, καταγγέλλουν τα έργα για οπτικές ίνες που κάνουν τους δρόμους παγίδες για οδηγούς, άτομα σε αμαξίδια, μητέρες με καροτσάκια και γενικότερα όσους έχουν προβλήματα κίνησης.

«Σκεφτόμουν ότι σκοτώθηκα. Είχα τάσεις λιποθυμίας, δεν μπορούσα να ανοίξω τα μάτια μου. Προσπαθούσαν να με κουνήσουν, να δω πώς είμαι, τι έχω πάθει. Έτυχε να είναι εκεί πέρα ανοιγμένοι οι δρόμοι. Χωρίς τα προστατευτικά. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να γίνουν έργα, αλλά δεν είμαι η μόνη που δεν έπεσα. Δεν υπήρχε κάποιος κώνος για να μην πάω», ανέφερε.

Αποτέλεσμα της πτώσης ήταν η γυναίκα να τραυματιστεί σοβαρά στο πόδι. Όπως φαίνεται στο βίντεο, άμεσα έσπευσαν στο σημείο πολίτες για να την βοηθήσουν.

Στο Αργάσι τότε, ήταν σε εξέλιξη και έργα από τη ΔΕΥΑ Ζακύνθου, για τα οποία υπάρχουν διαβεβαιώσεις ότι θα ολοκληρωθούν σύντομα. Ωστόσο, μεγαλύτερη ανησυχία είχαν προκαλέσει οι παρεμβάσεις για την εγκατάσταση οπτικών ινών, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, επιβαρύνοντας περαιτέρω την ασφάλεια και την εικόνα της περιοχής.

