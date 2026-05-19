Τραγωδία στο Ηράκλειο: Νεκρός πεζοπόρος κοντά στο δάσος του Ρούβα

Νεκρός εντοπίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (19/05/2026) ένας πεζοπόρος κοντά στο δάσος του Ρούβα στο Ηράκλειο.

Ο άτυχος πεζοπόρος και η σύντροφός του βρίσκονταν κοντά στο δάσος του Ρούβα στο Ηράκλειο, όταν ο ηλικιωμένος άνδρας έχασε τις αισθήσεις του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύντροφός του έκανε κλήση στο 112 και έσπευσαν στο σημείο οι διασώστες του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια οι πυροσβέστες.

Σύμφωνα με το patris ο ηλικιωμένος άνδρας είναι από τη Γερμανία, ενώ μεταφέρθηκε στο πλησιέστερο κέντρο υγείας, όπου και επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του