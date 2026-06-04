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Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πυκνοί μαύροι καπνοί σκέπασαν το Γαλάτσι - Η φωτιά καίει ξερά χόρτα
Ανανεώθηκε πριν 38 λεπτά
Φωτιά κοντά στο Άλσος Βεΐκου: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής
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Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι (04.06.2026) κοντά στο Άλσος Βεΐκου στα σύνορα Γαλατσίου με Φιλοθέης, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός στην πυροσβεστική.

Η φωτιά ξεκίνησε να καίει ξερά χόρτα και λίγα λεπτά μετά τέθηκε υπό έλεγχο. Αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως είδαν φλόγες και πυκνούς μαύρους καπνούς στη συμβολή των οδών Μπότσαρη και Μεταξά, κοντά στο Άλσος Βεΐκου.

fwtia alsos veikou

Στην μάχη για την κατάσβεσή της «ρίχτηκαν» 47 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 1η ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα.

Συνδρομή και από εθελοντές.

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