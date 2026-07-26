Ελλάδα

Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Βασιλικά Φθιώτιδας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Επιχείρησαν 43 πυροσβέστες, με 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής
Ελικόπτερο της Πυροσβεστικής / Eurokinissi
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Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (26.07.2026) σε δασική έκταση στα Βασιλικά Φθιώτιδας.

Στη φωτιά στη Φθιώτιδα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχείρησαν 55 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 19 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της.

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.

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