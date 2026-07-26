Οριοθετήθηκε η φωτιά στα Βασιλικά Φθιώτιδας – Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις

Οριοθετήθηκε η φωτιά που ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι (26.07.2026) σε δασική έκταση στα Βασιλικά Φθιώτιδας.

Στη φωτιά στη Φθιώτιδα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις και επιχείρησαν 55 πυροσβέστες, με τη συνδρομή δύο ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων και 19 πυροσβεστικών οχημάτων. Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, με στόχο τον περιορισμό της φωτιάς και την αποτροπή της επέκτασής της.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Βασιλικά Φθιώτιδας.

Κινητοποιήθηκαν 43 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης #ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.

Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου της ΓΓΠΠ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 26, 2026

Στην επιχείρηση συνέδραμαν επίσης υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων δυνάμεων.