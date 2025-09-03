Φωτιά σε αυτοκίνητο στον Πειραιά – Πρόλαβε και βγήκε η οδηγός

Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (03.09.2025) σε αυτοκίνητο το οποίο βρισκόταν εν κινήσει σε δρόμο του Πειραιά.

Το αυτοκίνητο που έπιασε φωτιά κινούνταν στην οδό Βούλγαρη που βρίσκεται μεταξύ Τζαβέλλα και Βενιζέλου στον Πειραιά.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ η οδηγός βγήκε από το αυτοκίνητο άμεσα και δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο για την κατάσβεση του αυτοκινήτου έσπευσαν τρία οχήματα με 10 πυροσβέστες με τους καπνούς στην περιοχή να είναι έντονοι.

Λόγω της φωτιάς, διεκόπη για λίγο χρονικό διάστημα η κυκλοφορία στην οδό Βούλγαρη, μεταξύ των οδών Τζαβέλλα και Βενιζέλου.