Ελλάδα

Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω: Νεαρός πήδηξε από το μπαλκόνι για να γλιτώσει – Απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι

Συνολικά επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο
Πυροσβεστικό όχημα
ΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ EUROKINISSI

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (14.09.2025) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Αιγάλεω.

Η φωτιά εκδηλώθηκε για άγνωστο λόγο στο τριώροφο κτήριο επί της οδού Αγίου Γερασίμου στο Αιγάλεω.

Ένας νεαρός, όπως μεταδίδει το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι για να γλιτώσει από τις φλόγες.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν και 2 ηλικιωμένους που είχαν ανέβει στην ταράτσα του κτιρίου για να μην κινδυνέψουν από τη φωτιά και να μην εισπνεύσουν καπνό.

Συνολικά επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo