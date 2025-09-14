Φωτιά σε διαμέρισμα στο Αιγάλεω: Νεαρός πήδηξε από το μπαλκόνι για να γλιτώσει – Απεγκλωβίστηκαν 2 ηλικιωμένοι

Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής (14.09.2025) σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου στο Αιγάλεω.

Η φωτιά εκδηλώθηκε για άγνωστο λόγο στο τριώροφο κτήριο επί της οδού Αγίου Γερασίμου στο Αιγάλεω.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ένας νεαρός, όπως μεταδίδει το ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, αναγκάστηκε να πηδήξει από το μπαλκόνι για να γλιτώσει από τις φλόγες.

Οι πυροσβέστες που έσπευσαν στο σημείο απεγκλώβισαν και 2 ηλικιωμένους που είχαν ανέβει στην ταράτσα του κτιρίου για να μην κινδυνέψουν από τη φωτιά και να μην εισπνεύσουν καπνό.

Συνολικά επιχείρησαν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο.