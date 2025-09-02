Ελλάδα

Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Ένα άτομο με αναπνευστικά στο νοσοκομείο

Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη
Ανανεώθηκε πριν 53 λεπτά
Φωτιά στο Περιστέρι
ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ (ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)

Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση στο Περιστέρι στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου με τους καπνούς να έχουν πνίξει την περιοχή.

Στη φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ΟΤΑ καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο. 

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη, ενώ ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Σισμανόγλειο” με αναπνευστικά λόγω των καπνών.

Φωτιά στο Περιστέρι

Φωτιά στο Περιστέρι
Φωτιά στο Περιστέρι / Facebook / Πυρκαγιά ενημέρωση

 

«Έπεσαν πολλές δυνάμεις, ευτυχώς δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι» λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Περιστερίου, Παναγιώτης Λύκος.

Η Τροχαία έχει κλείσει την κυκλοφορία στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της 25ης Μαρτίου έως την Άνθιμου Γαζή.

