Φωτιά σε επιχείρηση στο Περιστέρι – Ένα άτομο με αναπνευστικά στο νοσοκομείο

Φωτιά ξέσπασε σε επιχείρηση στο Περιστέρι στην οδό Χρυσοστόμου Σμύρνης το απόγευμα της Τρίτης 2 Σεπτεμβρίου με τους καπνούς να έχουν πνίξει την περιοχή.

Στη φωτιά που ξέσπασε σε χώρο επιχείρησης στο Περιστέρι επιχειρούν 15 πυροσβέστες, 5 οχήματα και ΟΤΑ καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 19.25 σε βιοτεχνία με υφάσματα και λευκά είδη, ενώ ένα άτομο από παρακείμενο κτίριο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Σισμανόγλειο” με αναπνευστικά λόγω των καπνών.

«Έπεσαν πολλές δυνάμεις, ευτυχώς δεν υπάρχουν εγκλωβισμένοι» λέει ο αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του δήμου Περιστερίου, Παναγιώτης Λύκος.

Η Τροχαία έχει κλείσει την κυκλοφορία στην οδό Χρυσοστόμου, από το ύψος της 25ης Μαρτίου έως την Άνθιμου Γαζή.