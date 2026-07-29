Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο – Καταστράφηκε ολοσχερώς

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Μαρκόπουλο στις 21:40 και στο σημείο έσπευσαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα.

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Επίσης, υδροφόρες των δήμων Μαρκοπουλου, Κρωπίας και Αρτέμιδας, συνέδραμαν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η μονάδα υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά.

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της..