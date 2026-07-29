Ελλάδα

Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο – Καταστράφηκε ολοσχερώς

Ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της πυρκαγιάς
Φωτιά στο Μαρκόπουλο
Φωτιά στο Μαρκόπουλο / OrangePress
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Φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης στη θέση Πάτημα, στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας, ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης 29 Ιουλίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στο Μαρκόπουλο στις 21:40 και στο σημείο έσπευσαν 65 πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 15 οχήματα.

Επίσης, υδροφόρες των δήμων Μαρκοπουλου, Κρωπίας και Αρτέμιδας, συνέδραμαν στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η μονάδα υπέστη σχεδόν ολοκληρωτική καταστροφή από την πυρκαγιά.

Προκειμένου να διερευνηθούν τα αίτια εκδήλωσης της φωτιάς ενεργοποιήθηκε η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της..

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