Πένθος στο Αγρίνιο, τόπο καταγωγής του 27χρονου πυροσβέστη που έχασε τη ζωή του στο Γύθειο

Ο Κωνσταντίνος Λαιμοδέτης ήταν μόλις 27 ετών και υπηρετούσε ως υποδιοικητής της Πυροσβεστικής στο Γύθειο, όπου έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης (29/7/26) κατά τη διάρκεια της μάχης με τις φλόγες στην περιοχή του Αγερανού.

Ο νεαρός αξιωματικός ήταν από το Αγρίνιο, με την είδηση του θανάτου του να προκαλεί απέραντη θλίψη στην οικογένειά του, την τοπική κοινωνία αλλά και το Πυροσβεστικό Σώμα. Ο νεαρός αξιωματικός που «χάθηκε» στο Γύθειο, ήταν γιος εκπαιδευτικού από τον Άγιο Κωνσταντίνο και σύμφωνα με το Agriniopress ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

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Σύμφωνα με τις αναφορές, ο άτυχος αξιωματικός βρέθηκε από τους συναδέλφους του χωρίς τις αισθήσεις του, φέροντας τον εξοπλισμό του, και εκτός περιμέτρου της πυρκαγιάς, σύμφωνα με την αρχική επίσημη ενημέρωση.

ΦΩΤΟ από το agriniopress

Ο 27χρονος είχε εισαχθεί στη Σχολή Πυροσβεστών το 2017, την οποία ολοκλήρωσε με εξαιρετική επίδοση, ενώ στη συνέχεια φοίτησε και στη Σχολή Αξιωματικών.

Μετά την αποφοίτησή του υπηρέτησε για δύο χρόνια στην Αθήνα. Από τον Ιούνιο του 2025 είχε τοποθετηθεί στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Γυθείου, όπου και υπηρετούσε ως υποδιοικητής.

Το νήμα της ζωής του κόπηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7/26), μία «μαύρη» μέρα για την Πυροσβεστική, αφού λίγο νωρίτερα, χάθηκαν εν ώρα καθήκοντος δύο πυροσβέστες στη φωτιά στην Κρύα Βρύση, στο Ρέθυμνο.