Φωτιά σε κτίριο στο Μεταξουργείο – Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Δεληγιώργη

Κατέρρευσε και ένα τμήμα της στέγης του κτιρίου
φωτιά
Η φωτιά στο κτίριο στο νοσοκομείο

Φωτιά ξέσπασε σήμερα στις 16:00 το απόγευμα (1/2/2026), σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Δεληγιώργη 41 στο Μεταξουργείο.

Στο σημείο της φωτιάς στο Μεταξουργείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα

Κατέρρευσε επίσης ένα τμήμα της στέγης του κτιρίου, η οποία είχε ήδη υποστεί φθορές στο παρελθόν.

Εξαιτίας της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δεληγιώργη, από το ύψος της Πλατείας Καραϊσκάκη, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδου.

