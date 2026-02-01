Φωτιά σε κτίριο στο Μεταξουργείο – Διεκόπη η κυκλοφορία στην οδό Δεληγιώργη

Φωτιά ξέσπασε σήμερα στις 16:00 το απόγευμα (1/2/2026), σε ακατοίκητο κτίριο επί της οδού Δεληγιώργη 41 στο Μεταξουργείο.
Στο σημείο της φωτιάς στο Μεταξουργείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 9 πυροσβέστες με τρία οχήματα
Κατέρρευσε επίσης ένα τμήμα της στέγης του κτιρίου, η οποία είχε ήδη υποστεί φθορές στο παρελθόν.
Εξαιτίας της φωτιάς, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Δεληγιώργη, από το ύψος της Πλατείας Καραϊσκάκη, μέχρι τη συμβολή της με την οδό Λεωνίδου.