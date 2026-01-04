Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου – Έκλεισε ο δρόμος

Αναστάτωση προκλήθηκε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου μετά από φωτιά που ξέσπασε σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας.

Το κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας που ξέσπασε η φωτιά βρίσκεται στη συμβολή των οδών Στησιχόρου και Βασιλέως Γεωργίου Β’ και αρχικά προκλήθηκε αναστάτωση λόγω των καπνών που έβγαιναν από το εσωτερικό του.

Σύντομα διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για το κτίριο όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γραμματείας της Προεδρίας της Δημοκρατίας (πρόκειται για κτίριο εκτός του συγκροτήματος, σε άλλο οικοδομικό τετράγωνο, στην πίσω πλευρά του Μεγάρου και δίπλα από την πρεσβεία της Τουρκίας) γι’ αυτό και σήμανε συναγερμός.

Αστυνομικοί έκλεισαν τη Βασιλέως Γεωργίου και τη Στησιχόρου ενώ στο σημείο έσπευσαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα.

Το συμβάν επρόκειτο για μικρή εστία πυρκαγιάς σε χώρο αποθήκευσης ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, στο υπόγειο του κτιρίου, δίπλα από τον καυστήρα.

Οι πυροσβέστες έθεσαν το συμβάν υπό μερικό έλεγχο γύρω στις 18:30.