Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς: Ένας θεσμός που ενώνει το χθες με το αύριο – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Με άρωμα άνοιξης και χρώματα που πλημμυρίζουν το Άλσος Κηφισιάς, η 72η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς άνοιξε τις πύλες της στις 24 Απριλίου, υποδεχόμενη χιλιάδες επισκέπτες κάθε ηλικίας.

Η επίσημη τελετή εγκαινίων πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 26 Απριλίου, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός από τους πιο ιστορικούς και αγαπημένους θεσμούς της Αττικής.

Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς αποτελεί διαχρονικό σημείο αναφοράς για την πόλη, με ρίζες που φτάνουν δεκαετίες πίσω. Από τα πρώτα της βήματα, στόχος της ήταν η ανάδειξη της ελληνικής ανθοκομίας και η ενίσχυση της επαφής των πολιτών με τη φύση.

Με την πάροδο των χρόνων, η έκθεση εξελίχθηκε σε έναν πολυδιάστατο θεσμό, που συνδυάζει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με τον πολιτισμό, την εκπαίδευση και την ψυχαγωγία.

Σήμερα, στη 72η διοργάνωσή της, συνεχίζει να γεφυρώνει το παρελθόν με το μέλλον, προσελκύοντας τόσο επαγγελματίες του χώρου όσο και οικογένειες, νέους και επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

Η φετινή έκθεση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη βιωσιμότητα, την ψυχική υγεία και τη σύνδεση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον, μέσα από δράσεις, εργαστήρια και επιστημονικές ημερίδες.

Πλούσιο πρόγραμμα εκδηλώσεων έως τις 17 Μαΐου

Η Ανθοκομική Έκθεση δεν περιορίζεται στην εντυπωσιακή παρουσία λουλουδιών και φυτών. Αντίθετα, προσφέρει ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα εκδηλώσεων που καλύπτει όλα τα ενδιαφέροντα.

Την Παρασκευή 1 Μαΐου, οι επισκέπτες θα απολαύσουν δράσεις για παιδιά, όπως face painting και δημιουργικές δραστηριότητες, ενώ η ημέρα κορυφώνεται με συναυλία της Λίνας Ροδοπούλου και ένα δυναμικό house party το βράδυ.

Το Σαββατοκύριακο 2 και 3 Μαΐου περιλαμβάνει δημιουργικά εργαστήρια, μουσικές βραδιές και ξεχωριστές εμπειρίες, όπως η έκθεση κλασικών αυτοκινήτων στην Πλατεία Κεφαλαρίου και το εντυπωσιακό Bubbles Show για τους μικρούς επισκέπτες. Η συναυλία της Σοφίας Μανουσάκη την Κυριακή αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα μουσικά highlights.

Το πρόγραμμα συνεχίζεται με πολιτιστικές και παραδοσιακές εκδηλώσεις τις επόμενες ημέρες. Ξεχωρίζουν η παρουσίαση για τη χιώτικη μαστίχα από τον Σύλλογο Χίων, οι παραδοσιακοί χοροί του Δήμου Κηφισιάς, καθώς και η μουσική βραδιά με μικρασιατικά ακούσματα στις 8 Μαΐου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι δράσεις για παιδιά, που επαναλαμβάνονται σε όλη τη διάρκεια της έκθεσης, καθώς και τα διαδραστικά εργαστήρια και τα καλλιτεχνικά workshops. Παράλληλα, οι επισκέπτες μπορούν να συμμετάσχουν σε σεμινάρια, όπως το εργαστήριο bonsai, αλλά και να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και θεατρικές παραστάσεις.

Η Κυριακή 10 Μαΐου, αφιερωμένη στη Γιορτή της Μητέρας, περιλαμβάνει χορωδίες, αφηγήσεις παραμυθιών και μουσικές εκδηλώσεις, δημιουργώντας ένα οικογενειακό κλίμα γεμάτο συγκίνηση και χαρά.

Η αυλαία της φετινής διοργάνωσης θα πέσει την Κυριακή 17 Μαΐου, με μια εντυπωσιακή τελετή λήξης που θα συνοδεύεται από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Κηφισιάς και ένα φαντασμαγορικό drone show.

Παράλληλες δράσεις με κοινωνικό και επιστημονικό χαρακτήρα

Σημαντικό κομμάτι της έκθεσης αποτελούν και οι παράλληλες δράσεις. Ξεχωρίζει η 2η Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Η θεραπευτική δύναμη της φύσης», που θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, υπό την αιγίδα διεθνών και επιστημονικών φορέων.

Παράλληλα, διοργανώνονται βιωματικά εργαστήρια ψυχικής υγείας, καλλιτεχνικά workshops με έμφαση στη συμπερίληψη, καθώς και διαδραστικές δράσεις για τη σημασία των μελισσών και της βιοποικιλότητας.

Το πρόγραμμα από την 1η Μαΐου έως και τις 17 Μαΐου

Παρασκευή 1 Μαΐου

12:00-15:00: Face Painting για παιδιά

Δημιουργικά σχέδια και ζωηρά χρώματα μεταμορφώνουν τα παιδικά πρόσωπα και Live ραδιοφωνική μετάδοση από τον Athens DJ 95.2

14:00-16:00: La Divine della Belle Époque

Μια μοναδική εμπειρία επιστροφής στο στυλ και τη μαγεία της Belle Époque με τις εντυπωσιασκές ντάμες του Ρομαντισμού.

16:00-18:00: Συναυλία με τη Λίνα Ροδοπούλου

Ζήστε τη μαγεία των μελωδικών ήχων της κέλτικης άρπας

18:30-21:30: House Party | Powered by HIGH | Feel the Vibe

Σάββατο 2 Μαΐου

10:00-12:00: Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά

Δημιουργικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

19:00: Συναυλία με τον Papazo

Ο ταλαντούχος ερμηνευτής παρουσιάζει ρετρό διασκευές που μας ταξιδεύουν σε αγαπημένες εποχές.

Κυριακή 3 Μαΐου

10:00-12:30: ΦΙΛΠΑ: Αντίκες και Λουλούδια – Ιωάννης Λαδάκης 2026

Στατική έκθεση κλασικών αυτοκινήτων στην Πλατεία Κεφαλαρίου

11:00-13:00: PLAKAS KIDDIE ACADEMY – Καλλιτεχνικά workshops για Παιδιά

Θέμα: «Πάτα, Σφράγισε και Άνθισε!»

11:00-15:00: DJ Set με τον Νίκο Μάντζο Easy 97.2

Μουσική, χορός και διασκέδαση για όλους!

12:00-20:00 Flower Show Photo Booth

Διασκεδαστικό φωτογραφικό παιχνίδι για παιδιά και ενήλικες, με αναμνηστικές φωτογραφίες για όλους

13:00: Bubbles Show – Μαγεία και Χρώμα

Μαγικές, πολύχρωμές σαπουνόφουσκες που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς επισκέπτες.

19:00: Συναυλία με τη Σοφία Μανουσάκη

Η φωνή της γίνεται ψυχή, προσφέροντας μια μοναδική μουσική εμπειρία.

6 & 7 Μαΐου

Τετάρτη 19:30: Παρουσίαση απο τον Σύλλογο Χίων Κηφισιάς και Βορείου Αττικής

Η ιστορία, η χρήση και η καλλιέργεια της χιώτικης μαστίχας.

Πέμπτη 20:00: Τμήμα Παραδοσιακών Χορών Δήμου Κηφισιάς

Ένα ταξίδι στην παράδοση με χορούς και μουσική από την Έδεσσα.

Παρασκευή 8 Μαΐου

19:30: «Πάρε τον Μεζέ σου κι Έλα στην Ανθοκομική»

Η Ένωση Μικρασιατών Νέας Ερυθραίας μας παρουσιάζει μικρασιατικούς χώρους και μας ταξιδεύει σε ένα απο τα μακροβιότερα έθιμά τους.

20:00: Ιφιγένεια Ιωάννου και Eivalá Band

Από τη Σμύρνη και την Ανατολή στο σήμερα – μια μαγευτική μουσική εμπειρία γεμάτη παραδοσιακούς ήχους και σύγχρονες ερμηνείες.

Σάββατο 9 Μαΐου

10:00-12:00 & 17:00-19:00: Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά

Δημιουργικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

19:00: Τιμή στην Παράδοση!

Η ΧΕΝ Κηφισιάς παρουσιάζει ένα «Χορευτικό Γαϊτανάκι» με τη συμμετοχή χορευτικών συλλόγων.

Η εκδήλωση πλαισιώνεται μουσικά από την Ορχήστρα «1919», προσφέροντας ένα αυθεντικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση.

Κυριακή 10 Μαΐου – Γιορτή της μητέρας

10:00-12:00 & 17:00-19:00: Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά

Δημιουργικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

11:00: Παιδική Χορωδία Ελληνικού Ωδείου

11:30:Παιδική Χορωδία – Ελένη Ζανή

Μικροί τραγουδιστές γεμίζουν την ατμόσφαιρα με μελωδίες και χαρά.

12:00-13:00:Αφηγήσεις Παραμυθιών

Παραδοσιακές Ιστορίες από την Ελλάδα αλλά και όλο τον Κόσμο.

«Η μαγισσούλα που έψαχνε όμορφες λέξεις»

12:00-16:00:Ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από τον Athens Voice 102

12:00-20:00 Flower Show Photo Booth

Διασκεδαστικό φωτογραφικό παιχνίδι για παιδιά και ενήλικες, με αναμνηστικές φωτογραφίες για όλους

13:00-16:00 Face Painting για παιδιά

Δημιουργικά σχέδια και ζωηρά χρώματα μεταμορφώνουν τα παιδικά πρόσωπα.

14:00-16:00: La Divine della Belle Époque

Μια μοναδική εμπειρία επιστροφής στο στυλ και τη μαγεία της Belle Époque με τις εντυπωσιασκές ντάμες του Ρομαντισμού.

18:00: Συναυλία με τους Passepartout the Band

Ζήστε ένα μοναδικό live party, γεμάτο ελληνικές και ξένες επιτυχίες.

11, 13 & 14 Μαΐου

Δευτέρα 18:00-21:00: Παρουσίαση Odysseas Karate

Εισαγωγή στη φιλοσοφία και τις πρακτικές του καράτε από τον αθλητικό σύλλογο Οδυσσέας Βορείων Προαστίων.

Τετάρτη 18:00-20:00: Σεμινάριο BONSAI

Δημιουργήστε και φροντίστε δικάς BONSAI σας με οδηγίες από τους ειδικούς, Απόστολο Ζερκούλη, Μανώλη Παπαδάκη και Νίκο Ηλιόπουλο.

Πέμπτη 19:00: Μουσική και Τραγούδι

Ελάτε να τραγουδήσετε μαζί με τη Μικτή Χορωδία και Ορχήστρα των Κ.Α.Π.Η. αγαπημένα παραδοσιακά, λαϊκά και έντεχνα τραγούδια.

Πέμπτη 20:00: Latin Show από το τμήμα χορών του Δήμο Κηφισιάς

Παρασκευή 15 Μαΐου

18:00: ΣΑΕΚ Κηφισιάς – Τμήμα Υποκριτικής

Μας μεταφέρει στον μοναδικό κόσμο του Κάρλο Γκαλντόνι με μια θεατρική παράσταση γεμάτη χαρακτήρα και ζωντάνια.

20:00: ΣΑΕΚ Κηφισιάς – Συναυλία

Μουσική βραδιά με ελληνικές και ξένες επιρροές για ένα αυθεντικό μουσικό ταξίδι.

Σάββατο 16 Μαΐου

10:00-12:00 & 17:00-19:00: Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά

Δημιουργικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

13:00: Bubbles Show – Μαγεία και Χρώμα

Μαγικές, πολύχρωμές σαπουνόφουσκες που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς επισκέπτες.

18:00:Η παιδική συμφωνική ορχήστρα Underground Kids Orchestra γεμίζει το Άλσος με Ανοιξιάτικες Μελωδίες

19:30-21:30: DJ Set 90s to Today

Αγαπημένες επιτυχίες από τα 90s μέχρι σήμερα – χορός και διασκέδαση για όλους!

Κυριακή 17 Μαΐου

10:00-12:00 & 17:00-19:00: Δημιουργικά εργαστήρια για παιδιά

Δημιουργικά εργαστήρια για τους μικρούς μας φίλους από τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Κηφισιάς.

12:00-15:00 Face Painting για παιδιά

Πανέμορφα σχέδια και ζωηρά χρώματα ομορφαίνουν τα παιδικά πρόσωπα.

18:00: Μικτή Χορωδία Κηφισιάς

Ανοιξιάτικη Συναυλία από τη Μικτή Χορωδία του Δήμου Κηφισιάς, Μαέστρος Θ. Αρβανίτης.Μαγευτικές φωνές σε ένα μουσικό ταξίδι για όλη την οικογένεια.

19:00: Τελετή Λήξης 72ης Ανθοκομικής Έκθεσης Κηφισιάς

Με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Δήμου Κηφισιάς και ένα φαντασμαγορικό Drone Show, ένα εντυπωσιακό μουσικό φινάλε που κλείνει τη μεγάλη γιορτή των λουλουδιών.

Παράλληλες Δράσεις

2η Επιστημονική Ημερίδα: «Η θεραπευτική δύναμη της φύσης»

Επιστημονικές προσεγγίσεις και βιωματικές πρακτικές για τη φύση ως εργαλείο πρόληψης και υποστήριξης της ψυχικής υγείας.

Υπό την αιγίδα του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας & του Γραφείου του ΠΟΥ στην Αθήνα.

Παρασκευή 15 Μαΐου 2026 | 11:00 – 16:00

Αμφιθέατρο Εθνικού Μουσείου Φυσικής Ιστορίας – Γουλανδρή

Βιωματικά εργαστήρια ψυχικής υγείας από την ΕΠΑΨΥ:

Τετάρτη 06/05 (16:00 – 19:00): Φωτογραφία: “Say it with flowers”

Παρασκευή 08/05 (09:00 – 16:00): Για μικρούς και μεγάλους: “Real Game with Emoticon Levels”

Παρασκευή 15/05 (16:00 – 17:00): Δραματοθεραπεία: “Ονειρεύομαι πως είμαι μεγάλη/ος, η/ο πιο μεγάλη/ος από όλους”

Σάββατο 16/05 (11:00 – 12:00): Για ενήλικες: “Αισθήσεις σε άνθιση – Συναισθηματική σύνδεση με τη φύση”

Το μωσαϊκό της συμπερίληψης – Δημιουργικό καλλιτεχνικό workshop

Από το Tagma21 – Trisomy 21 Autonomous Global Museum Arts

Σάββατο 25/04, 02/05, 09/05, 16/05 | 12:00 – 14:00

Μαθαίνουμε για τις μέλισσες μέσα από διαδραστικά παιχνίδια με την APIVITA!

01/05, 02/05, 03/05, 09/05, 10/05, 16/05 και 17/05 | 11:00 – 18:00

Ένα ανοιξιάτικο ραντεβού με τη φύση και τον πολιτισμό

Η Ανθοκομική Έκθεση Κηφισιάς δεν είναι απλώς μια έκθεση λουλουδιών. Είναι μια γιορτή της φύσης, της δημιουργικότητας και της συλλογικότητας. Ένας θεσμός που εξελίσσεται, αφουγκράζεται τις ανάγκες της εποχής και συνεχίζει να εμπνέει, κρατώντας ζωντανή τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον.

Μέχρι τις 17 Μαΐου, η Κηφισιά μετατρέπεται σε έναν πολύχρωμο καμβά εμπειριών, προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να γίνουν μέρος αυτής της ξεχωριστής γιορτής.