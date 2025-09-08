Ελλάδα

Φωτιά σε λόφο έξω από τον Βόλο – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Μάχη για να μην επεκταθούν οι φλόγες πριν πέσει η νύχτα
Φωτιά στον Βόλο
Φωτιά στον Βόλο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου σε λοφώδη έκταση μεταξύ Σέσκλου και Σωρού, λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Βόλο.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικημένη περιοχή στο Βόλο.

Η πρώτη εστία της φωτιάς εντοπίζεται στην περιοχή «Πλάκα Παλιουρίου» και η δεύτερη εστία λίγο πιο πάνω από το πρώην κέντρο διασκέδασης «Άστρα».

Στο σημείο εκτός από μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής βρίσκονται επίσης ο αντιδήμαρχος δημοτικών ενοτήτων Γιάννης Στρούγγης και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Διμηνίου και Σέσκλου Παναγιώτης Κόκορης και Βασίλης Τσιαμήτας αντίστοιχα.

Επίσης, έχει κινητοποιηθεί η πολιτική προστασία, ενώ υδροφόρες του δήμου Βόλου επίσης ξεκίνησαν ρίψεις νερού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo