Φωτιά σε λόφο έξω από τον Βόλο – Ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου σε λοφώδη έκταση μεταξύ Σέσκλου και Σωρού, λίγα χιλιόμετρα έξω από τον Βόλο.

Η φωτιά καίει χαμηλή βλάστηση σε δύσβατο σημείο και μακριά από κατοικημένη περιοχή στο Βόλο.

Η πρώτη εστία της φωτιάς εντοπίζεται στην περιοχή «Πλάκα Παλιουρίου» και η δεύτερη εστία λίγο πιο πάνω από το πρώην κέντρο διασκέδασης «Άστρα».

Στο σημείο εκτός από μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής βρίσκονται επίσης ο αντιδήμαρχος δημοτικών ενοτήτων Γιάννης Στρούγγης και οι πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Διμηνίου και Σέσκλου Παναγιώτης Κόκορης και Βασίλης Τσιαμήτας αντίστοιχα.

Επίσης, έχει κινητοποιηθεί η πολιτική προστασία, ενώ υδροφόρες του δήμου Βόλου επίσης ξεκίνησαν ρίψεις νερού.