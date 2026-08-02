Ελλάδα

Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Πάνω από 65.000 στρέμματα καταστράφηκαν – Δείτε χάρτη

Τουλάχιστον 30.900 τα καμένα στρέμματα στη Βοιωτία και περίπου 35.700 στρέμματα στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου
Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Πάνω από 65.000 στρέμματα καταστράφηκαν – Δείτε χάρτη
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Πάνω από 65.000 στρέμματα σε Βοιωτία και Αττική έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ομάδα του meteo.gr ανέβασε χάρτη που δείχνει τις εκτάσεις που καταστράφηκαν από τη φωτιά σε Βοιωτία και Αττική, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου (01.08.2026).

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 11:46 του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην φωτιά της Βοιωτίας και περίπου 35.700 στρέμματα στην φωτιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

fwtia voiwtia attiki

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα.

Υπενθυμίζεται πως και σήμερα είναι σε Red Code για φωτιές Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελλώδεις αλλά αναμένεται να κοπάσουν μέχρι το απόγευμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
194
178
158
152
133
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαίνεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Νύχτα αγωνίας για τη Βένιζα, εκκενώθηκε η Ψάθα – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Φωκίδα
Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε πολλά μέτωπα, με το Πόρτο Γερμενό να δοκιμάζεται από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά και τις συνεχείς εκκενώσεις, ενώ στη Φωκίδα η κατάσταση δείχνει να βελτιώνεται, χωρίς όμως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων
Φωτιά στη Βένιζα 19
Newsit logo
Newsit logo