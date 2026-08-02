Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Πάνω από 65.000 στρέμματα καταστράφηκαν – Δείτε χάρτη

Πάνω από 65.000 στρέμματα σε Βοιωτία και Αττική έχουν καταστραφεί από τη φωτιά, σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Η ομάδα του meteo.gr ανέβασε χάρτη που δείχνει τις εκτάσεις που καταστράφηκαν από τη φωτιά σε Βοιωτία και Αττική, μέχρι και το μεσημέρι του Σαββάτου (01.08.2026).

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Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως και τις 11:46 του Σαββάτου είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στην φωτιά της Βοιωτίας και περίπου 35.700 στρέμματα στην φωτιά στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

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Υπενθυμίζεται πως και σήμερα είναι σε Red Code για φωτιές Αττική, Βοιωτία και Εύβοια.

Οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελλώδεις αλλά αναμένεται να κοπάσουν μέχρι το απόγευμα.