Ελλάδα

Ανεξέλεγκτη η φωτιά σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα: Μάχη να μην καούν χωριά και σπίτια – Καίγεται η Κεφαλονιά, live όλες οι εξελίξεις

Ξεκίνησαν τις ρίψεις τα εναέρια μέσα - Μάχη να μην μπουν οι φλόγες στον αστικό ιστό της Αττικής - Πάνω από 500 πυροσβέστες παλεύουν στη Βοιωτία
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI
Χρύσα Πανούση
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Τιτάνια η μάχη των πυροσβεστών να σβήσουν τις φωτιές που μαίνονται σε δυτική Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς ενώ οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελλώδεις. Αρκετά σπίτια έχουν καεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό ενώ οι καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον είναι ανυπολόγιστες. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Οι αρχές παλεύουν με ακόμα ένα μέτωπο που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας (02.08.2026) στην Κεφαλονιά. Στη Βενίζα Μεγάρων Αττικής, η φωτιά διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα καλύπτοντας την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Η φωτιά που μαίνεται για 3η ημέρα στο Πόρτο Γερμενό, ξεπέρασε τα 100 χλμ απειλώντας οικισμούς όπως Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Μύτικα και Ψάθα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι φλόγες πέρασαν από τη Βένιζα. Τα μηνύματα για εκκένωση σχεδόν σε όλα τα μέτωπα είναι συνεχή ενώ δίνεται μάχη να μην καούν σπίτια και χωριά.

09:15 | 02.08.2026
Οι καμένες εκτάσεις και οι ενεργές εστίες σε Αττική και Βοιωτία
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09:12 | 02.08.2026
Η ελληνική σημαία στο σημείο όπου πέθαναν οι 2 πυροσβέστες στο Ρέθυμνο
Οι οικογένειες των δύο πυροσβεστών του 25χρονου Παντελή Διαμαντάκη και του 58χρονου Μανώλη Στρατιδάκη άφησαν μία ελληνική σημαία στο σημείο όπου έπεσαν την ώρα του καθήκοντος. (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI)
08:57 | 02.08.2026
Βελτιωμένη εικόνα στην Αιγιάλεια – Ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας δυο πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κρατήσουν την φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές.

08:56 | 02.08.2026
08:56 | 02.08.2026
Συνεχείς οι αναζωπυρώσεις στο πεδίο βολής Μεγάρων - Δείτε live εικόνα
08:54 | 02.08.2026
2.500 στρέμματα έγιναν στάχτη στην Κεφαλονιά
08:54 | 02.08.2026
ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΩΤΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI)
08:54 | 02.08.2026
Εικόνες καταστροφής στο Ρέθυμνο μετά την φωτιά
ΡΕΘΥΜΝΟ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΦΩΤΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΜΕΡΑ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΖΟΥΡΙΔΑΚΗΣ / EUROKINISSI)
08:52 | 02.08.2026
Φωτογραφία αρχείου ΑΠΕ
Καιρός: Κοπάζουν από σήμερα οι θυελλώδεις άνεμοι, πού επιμένουν τα 7 μποφόρ – Πρόγνωση μέχρι τις 10 Αυγούστου
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08:33 | 02.08.2026
Διαβάστε αναλυτικά για τις συλλήψεις στη Βοιωτία
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Δύο συλλήψεις για την τεράστια φωτιά στη Βοιωτία: Από σπινθήρες σε δίκτυο ανεμογεννητριών ξέσπασε η πυρκαγιά
Συνελήφθησαν ο ηλεκτρολόγος - μηχανικός του έργου αλλά και ο εργολάβος που είχε αναλάβει την κατασκευή του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας – Αναζητείται ο ιδιοκτήτης της εταιρείας των ανεμογεννητριών
08:11 | 02.08.2026
Φωτιά στην Κεφαλονιά: Μηνύματα από το 112 για εκκένωση 7 περιοχών – Μία σύλληψη για εμπρησμό
Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη συνεχίζει και παλεύει με τις αναζωπυρώσεις
08:10 | 02.08.2026
Μάχη και στον Άγιο Νεκτάριο ώστε οι φλόγες να μην προσεγγίσουν τα Βίλια
08:10 | 02.08.2026
Δύο συλλήψεις για τη φωτιά στη Βοιωτία
07:53 | 02.08.2026
Μία σύλληψη στην Κεφαλονιά για εμπρησμό

Στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά προχώρησαν οι αρχές, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, Ευστάθιο Σωτήριο Κουρή.

Η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν «μάχη» για την κατάσβεση.

07:53 | 02.08.2026
07:52 | 02.08.2026
Φωτιά σε Βοιωτία και Αττική: Πάνω από 65.000 στρέμματα καταστράφηκαν – Δείτε χάρτη
Τουλάχιστον 30.900 τα καμένα στρέμματα στη Βοιωτία και περίπου 35.700 στρέμματα στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου
07:51 | 02.08.2026
Τσίγκας: Δύο τα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αττική

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας αναφέρει πως τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις σε Αττικοβοιωτία είναι σε:

1)Προς Αγία Παρασκευή, Βίλια όπου γίνονται κανονικά ρίψεις νερού

2)Νοτιοδυτικά κοντά στο πεδίο βολής Μεγάρων όπου επιχειρούν ελικόπτερα

07:39 | 02.08.2026
Φωτιά
Φωτιές: Red Code σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια – Ενισχύονται ξανά οι άνεμοι την Κυριακή, πότε αναμένεται η εξασθένησή τους
Σε πλήρη κινητοποίηση ο μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς
07:39 | 02.08.2026
Ισχυροί άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν στα Μέγαρα

Η φωτιά απλώνεται σαν «φλογοβόλο».

07:34 | 02.08.2026
Ηλικιωμένο ζευγάρι απεγκλωβίστηκε από το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό
07:33 | 02.08.2026
Εκρήξεις από βλήματα στο πυροβολείο στη Βενίζα Μεγάρων
07:32 | 02.08.2026
Καταγγελίες για εμπρησμό στην Κεφαλονιά
07:31 | 02.08.2026
Βελτιωμένη η εικόνα στη Φωκίδα

64 πυροσέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων και 3 εναέρια μέσα επιχειρούν στη Φωκίδα.

Αναφορές για μεγάλες ζημιές σε αποθήκες, σπίτια και αγροτικές μονάδες.

Μετά από ολονύχτια μάχη, οι αρχές την έχουν περιορίσει αισθητά.

07:24 | 02.08.2026
Τιτάνια η μάχη των πυροσβεστών στην Κεφαλονιά
07:24 | 02.08.2026
07:22 | 02.08.2026
07:20 | 02.08.2026
Μαίνεται η φωτιά στην Κεφαλονιά: Εκκενώθηκαν 7 περιοχές
07:20 | 02.08.2026
07:19 | 02.08.2026
Καίγεται ο Κιθαιρώνας

Ολονύχτια η μάχη των δυνάμεων στον Κιθαιρώνα, όπου οι φλόγες καίνε την κατάφυτη πλευρά του.

Η φωτιά απλωνόταν «με ταχύτητα φλογοβόλου» ενώ ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις.

07:18 | 02.08.2026
Τα τρία μεγάλα μέτωπα της φωτιάς

Σύμφωνα με τις αρχές, οι πυροσβέστες δίνουν τεράστια μάχη σε Πόρτο Γερμενό, Φωκίδα και Κεφαλονιά.

07:18 | 02.08.2026
Αναφορές για εκρήξεις στη Νέα Δάφνη Μεγάρων
07:16 | 02.08.2026
Ολονύχτια μάχη στο Πόρτο Γερμενό

Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.

Η φωτιά έχει διασπαστεί σε δύο ιδιαίτερα επικίνδυνα μέτωπα. Το ανατολικό εκτείνεται από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το νότιο κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τη Βένιζα, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανησυχία, με στόχο των πυροσβεστών να μην επιτρέψουν την εξάπλωσή της προς τα Μέγαρα.

07:16 | 02.08.2026
Δείτε εδώ όλα όσα έγιναν τις προηγούμενες ώρες
Φωτιά στη Βένιζα
Μαίνεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Νύχτα αγωνίας για τη Βένιζα, εκκενώθηκε η Ψάθα – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Φωκίδα
Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε πολλά μέτωπα, με το Πόρτο Γερμενό να δοκιμάζεται από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά και τις συνεχείς εκκενώσεις, ενώ στη Φωκίδα η κατάσταση δείχνει να βελτιώνεται, χωρίς όμως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων
07:16 | 02.08.2026
Καλημέρα σας από το newsit.gr

Από εδώ θα σας μεταδώσουμε όλα όσα γίνονται στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε όλη την χώρα.

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Μαίνεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Νύχτα αγωνίας για τη Βένιζα, εκκενώθηκε η Ψάθα – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Φωκίδα
Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε πολλά μέτωπα, με το Πόρτο Γερμενό να δοκιμάζεται από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά και τις συνεχείς εκκενώσεις, ενώ στη Φωκίδα η κατάσταση δείχνει να βελτιώνεται, χωρίς όμως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων
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