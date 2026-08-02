Ανεξέλεγκτη η φωτιά σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα: Μάχη να μην καούν χωριά και σπίτια – Καίγεται η Κεφαλονιά, live όλες οι εξελίξεις

Τιτάνια η μάχη των πυροσβεστών να σβήσουν τις φωτιές που μαίνονται σε δυτική Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχείς ενώ οι άνεμοι συνεχίζουν και πνέουν θυελλώδεις. Αρκετά σπίτια έχουν καεί στην ευρύτερη περιοχή του Πόρτο Γερμενό ενώ οι καταστροφές στο φυσικό περιβάλλον είναι ανυπολόγιστες. Χιλιάδες στρέμματα έχουν γίνει στάχτη. Οι αρχές παλεύουν με ακόμα ένα μέτωπο που ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας (02.08.2026) στην Κεφαλονιά. Στη Βενίζα Μεγάρων Αττικής, η φωτιά διένυσε δεκάδες χιλιόμετρα καλύπτοντας την κορυφογραμμή του Κιθαιρώνα και προκαλώντας σοβαρές καταστροφές. Η φωτιά που μαίνεται για 3η ημέρα στο Πόρτο Γερμενό, ξεπέρασε τα 100 χλμ απειλώντας οικισμούς όπως Αγία Παρασκευή, Άγιο Νεκτάριο, Μύτικα και Ψάθα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι φλόγες πέρασαν από τη Βένιζα. Τα μηνύματα για εκκένωση σχεδόν σε όλα τα μέτωπα είναι συνεχή ενώ δίνεται μάχη να μην καούν σπίτια και χωριά.
Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας δυο πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.
Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κρατήσουν την φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές.
Στη σύλληψη ενός ατόμου για τη φωτιά στην Κεφαλονιά προχώρησαν οι αρχές, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς, Ευστάθιο Σωτήριο Κουρή.
Η φωτιά έχει φτάσει στη θάλασσα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν «μάχη» για την κατάσβεση.
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος, Κώστας Τσίγκας αναφέρει πως τα μέτωπα που αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις σε Αττικοβοιωτία είναι σε:
1)Προς Αγία Παρασκευή, Βίλια όπου γίνονται κανονικά ρίψεις νερού
2)Νοτιοδυτικά κοντά στο πεδίο βολής Μεγάρων όπου επιχειρούν ελικόπτερα
Η φωτιά απλώνεται σαν «φλογοβόλο».
64 πυροσέστες με 2 ομαδες πεζοπόρων και 3 εναέρια μέσα επιχειρούν στη Φωκίδα.
Αναφορές για μεγάλες ζημιές σε αποθήκες, σπίτια και αγροτικές μονάδες.
Μετά από ολονύχτια μάχη, οι αρχές την έχουν περιορίσει αισθητά.
Ολονύχτια η μάχη των δυνάμεων στον Κιθαιρώνα, όπου οι φλόγες καίνε την κατάφυτη πλευρά του.
Η φωτιά απλωνόταν «με ταχύτητα φλογοβόλου» ενώ ακούγονταν ισχυρές εκρήξεις.
Σύμφωνα με τις αρχές, οι πυροσβέστες δίνουν τεράστια μάχη σε Πόρτο Γερμενό, Φωκίδα και Κεφαλονιά.
Το μεγαλύτερο μέτωπο εξακολουθεί να εντοπίζεται στο Πόρτο Γερμενό, όπου η φωτιά έχει λάβει πολύ μεγάλες διαστάσεις, κατακαίγοντας δασικές εκτάσεις και προκαλώντας σοβαρές ζημιές σε κατοικίες και περιουσίες.
Η φωτιά έχει διασπαστεί σε δύο ιδιαίτερα επικίνδυνα μέτωπα. Το ανατολικό εκτείνεται από το Κρύο Πηγάδι, την Αγία Παρασκευή και τον Άγιο Νεκτάριο προς τα Βίλια, ενώ το νότιο κινείται προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και τη Βένιζα, όπου εντοπίζεται η μεγαλύτερη ανησυχία, με στόχο των πυροσβεστών να μην επιτρέψουν την εξάπλωσή της προς τα Μέγαρα.
Από εδώ θα σας μεταδώσουμε όλα όσα γίνονται στα πύρινα μέτωπα που μαίνονται σε όλη την χώρα.