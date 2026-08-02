Ανεξέλεγκτη η φωτιά σε Αττική, Βοιωτία και Φθιώτιδα: Μάχη να μην καούν χωριά και σπίτια – Καίγεται η Κεφαλονιά, live όλες οι εξελίξεις

Βελτιωμένη εικόνα στην Αιγιάλεια – Ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού τα εναέρια μέσα

Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η φωτιά στην Αιγιάλεια, ωστόσο παραμένει σε εξέλιξη, σύμφωνα με την Πυροσβεστική. Με το πρώτο φως της ημέρας δυο πυροσβεστικά ελικόπτερα ξεκίνησαν τις ρίψεις νερού πάνω από το πύρινο μέτωπο και ταυτόχρονα ισχυρές επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις φλόγες.

Ειδικότερα, στην περιοχή επιχειρούν περίπου 100 πυροσβέστες, με τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 30 οχήματα, ενώ καθ΄ όλη την διάρκεια της νύχτας οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να κρατήσουν την φωτιά μακριά από κατοικημένες περιοχές.