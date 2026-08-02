Ελλάδα

Νέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου για ταξίδια στο εξωτερικό – Τι ισχύει για την Ελλάδα, αναλυτικός οδηγός

Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2027
Νέες ταυτότητες: Τέλος χρόνου για ταξίδια στο εξωτερικό – Τι ισχύει για την Ελλάδα, αναλυτικός οδηγός
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Η 3η Αυγούστου 2026 αποτελεί την ημερομηνία – ορόσημο για τις παλιές, μπλε αστυνομικές ταυτότητες καθώς από εκείνη την ημερομηνία παύουν να χρησιμοποιούνται για ταξίδια στο εξωτερικό.

Όσοι πολίτες δεν έχουν εκδώσει τις νέες ταυτότητες, από τις 3 Αυγούστου δεν θα μπορούν να ταξιδεύουν με αυτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν.

Οι πολίτες θα μπορούν να ταξιδεύουν είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο.

Η αλλαγή οφείλεται στο γεγονός ότι οι παλαιού τύπου ταυτότητες δεν διαθέτουν τα σύγχρονα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη μηχανικά αναγνώσιμη ζώνη που απαιτούν τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Για τις συναλλαγές εντός Ελλάδας, οι παλαιές ταυτότητες εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά. Μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η έκδοση της νέας ταυτότητας γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού στο gov.gr, με επιλογή της Περιφέρειας και του αστυνομικού τμήματος. Σε αρκετές περιοχές της περιφέρειας υπάρχουν περισσότερα διαθέσιμα ραντεβού σε σχέση με τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Η φωτογραφία μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα κατά την ημέρα του ραντεβού ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου.

Η νέα ταυτότητα παραδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου 7 ημέρες. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη.

ΣΕ ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία της νέας ταυτότητάς του, όπου αυτό απαιτείται.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί απέναντι σε πιθανές απόπειρες απάτης που χρησιμοποιούν ως πρόσχημα την αλλαγή ταυτότητας και να μην κοινοποιούν προσωπικά στοιχεία σε άγνωστους.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
194
178
158
152
133
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Μαίνεται η φωτιά στο Πόρτο Γερμενό: Νύχτα αγωνίας για τη Βένιζα, εκκενώθηκε η Ψάθα – Μάχη με τις αναζωπυρώσεις στην Φωκίδα
Η μάχη με τις φλόγες συνεχίζεται σε πολλά μέτωπα, με το Πόρτο Γερμενό να δοκιμάζεται από την ανεξέλεγκτη πυρκαγιά και τις συνεχείς εκκενώσεις, ενώ στη Φωκίδα η κατάσταση δείχνει να βελτιώνεται, χωρίς όμως να έχει εκλείψει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων
Φωτιά στη Βένιζα 19
Newsit logo
Newsit logo