Καιρός: Κοπάζουν από σήμερα οι θυελλώδεις άνεμοι, πού επιμένουν τα 7 μποφόρ – Πρόγνωση μέχρι τις 10 Αυγούστου

Κοπάζουν από σήμερα (02.08.2026) και σταδιακά οι άνεμοι που πυροδοτούν τις μεγάλες φωτιές που μαίνονται στην χώρα, δίνοντας την ευκαιρία στα εναέρια μέσα να σβήσουν τις φλόγες σε Βοιωτία, Αττική, Κεφαλονιά και Φωκίδα.

Για σήμερα αναμένεται εξασθένηση των ανέμων που τοπικά θα αγγίξουν το πρωί ξανά τα 7 μποφόρ. Από το μεσημέρι και μετά θα πέσουν στα 4 με 6 μποφόρ, δίνοντας ελπίδες σε εθελοντές και πυροσβεστικές δυνάμεις να σβήσουν τα μέτωπα φωτιάς.

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Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στα ίδια επίπεδα των προηγούμενων ημερών, αγγίζοντας το ανώτερο και πολύ τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Ο μετεωρολόγος Σάκης Αρναούτογλου δίνει πρόγνωση καιρού των επόμενων ημερών αλλά και χρήσιμες παρατηρήσεις για τα όσα πρέπει να προσέχουμε μέχρι και τα 10 Αυγούστου.

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Σύμφωνα με τον ίδιο σήμερα και τη Δευτέρα, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ, τοπικά.

Δείτε στο live του newsit.gr τις εξελίξεις στα μέτωπα της φωτιάς σε όλη την Ελλάδα.

Οι άνεμοι θα «χτυπήσουν» κυρίως Σαμοθράκη, Αλεξανδρούπολη και εκτεθειμένες ακτές.

Από 4 έως 6 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 35 βαθμούς Κελσίου ενώ 8 μποφόρ πιθανόν να καταγραφούν στη Σαμοθράκη.

Η ζέστη θα ανέβει αισθητά στον Έβρο, τη Ροδόπη και την Ξάνθη.

Το τριήμερο 7 με 9 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα φτάσει ξανά έως τους 35 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα συνεχίζουν να πνέουν το ανώτερο έως 8 μποφόρ.

Αυτές οι ημέρες θα είναι και οι πιο ζεστές στο εσωτερικό αλλά η αίσθηση θα είναι ανεκτή στα παράλια λόγω των ανέμων.

Στις 10 Αυγούστου, η θερμοκρασία θα πέσει κατά έναν βαθμό, αγγίζοντας τους 34 βαθμούς Κελσίου ενώ οι άνεμοι θα πνέουν έως 7 μποφόρ.

Ο καιρός σήμερα 02.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά στα δυτικά τους 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τη βόρεια Κρήτη τους 30 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αττική

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα ανατολικά τις πρωινές ώρες έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά και βόρεια 1 με 2 βαθμούς χαμηλότερη.



Θεσσαλονίκη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.



Μακεδονία – Θράκη

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και τη Θράκη.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 5 και τις πρωινές ώρες στο Θρακικό τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.



Νησιά Ιονίου – Ήπειρος – Δυτική Στερεά – Δυτική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και βαθμιαία από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.



Θεσσαλία – Ανατολική Στερεά – Εύβοια – Ανατολική Πελοπόννησος

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ, με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και τοπικά στα νότια έως 35 βαθμούς Κελσίου.



Κυκλάδες – Κρήτη

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στα δυτικά και τα βόρεια 5 με 6 και στις βόρειες Κυκλάδες τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 30 και στην νότια Κρήτη τοπικά 32 βαθμούς Κελσίου.



Νησιά Ανατολικού Αιγαίου – Δωδεκάνησα

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός των επόμενων ημερών

Πρόγνωση για τη Δευτέρα 03.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 34 με 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα τους 32 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Τρίτη 04.08.2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πρόγνωση για την Τετάρτη 05.08.2025

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το πρωί στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά όπου στα ορεινά είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 5 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.