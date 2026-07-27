Φωτιά στα Άνω Λιόσια σε parking σπιτιού: Πάνω από 10 πυροσβέστες στην επιχείρηση για την κατάσβεσή της

Φωτιά σε parking σπιτιού ξέσπασε το πρωί της Δευτέρας (27.07.2026) στα Άνω Λιόσια.

Περαστικοί, με το που είδαν τη φωτιά, ειδοποίησαν αμέσως τις αρχές. Στα Άνω Λιόσια στάλθηκαν αμέσως 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα.

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Πολύτιμη συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χώρο στάθμευσης οικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. Επιχειρούν 12 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 27, 2026

«Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε χώρο στάθμευσης κατοικίας στα Άνω Λιόσια Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 10.45 και για την κατάσβεσή της επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ», αναφέρεται στην ανακοίνωση της πυροσβεστικής.