Ο Λάκης Λαζόπουλος καταγγέλλει: Οδηγούμαστε στη Μυκονοποίηση της Πάρου και στην απαξίωση της ομορφιάς

Ο Λάκης Λαζόπουλος περνάει μεγάλο μέρος του χρόνου του στο «ησυχαστήριό» του, το οποίο βρίσκεται στην Πάρο. Ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης λατρεύει το γραφικό νησί του Αιγαίου και το θεωρεί τόπο του.

Εδώ και περίπου 2 δεκαετίες έχει χτίσει εκεί το εξοχικό του σπίτι και λατρεύει να βρίσκεται εκεί για να αποφορτίζεται από την καθημερινότητα και χαλαρώνει μακριά από επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ο Λάκης Λαζόπουλος, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος που λέει η γνώμη του με θάρρος, το βράδυ της Κυριακής (27.07.2026) έκανε μία ανάρτηση στο Instagram, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και σημειώνοντας ότι η Πάρος οδηγείται προς Μυκονοποίηση.

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Παράλληλα, εκφράζει την ανησυχία του για τον υπερτουρισμό του νησιού και αναφέρεται και στο «Κίνημα της πετσέτας», το οποίο ξεκίνησε από τους κατοίκους της Πάρου το καλοκαίρι του 2023.

«Κυριακή βράδυ συζητάμε εδώ με ανθρώπους που άλλοι μένουν, άλλοι διαμένουν και άλλοι πρωτάρηδες εδώ στην Πάρο. Μπράβο λένε που έχετε τόσο κόσμο, δουλεύουν όλα τα μαγαζιά, έχετε βελτιώσει πολύ το φαγητό, τις όψεις των μαγαζιών, έχετε φροντίσει την εικόνα!

Αυτή η Πάρος όμως βάζει σοβαρή υποψηφιότητα στην απαξίωση της, σε όχι πολλά χρόνια από τώρα.

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Έχουν αυξηθεί τρομερά οι ξαπλώστρες ακριβώς για να δείξουν στους κατοίκους που πέρυσι ξεκίνησαν το κίνημα της πετσέτας, ότι στην χώρα αυτή ισχύει ο νόμος του ισχυρού και κυρίως του κολλητού της κυβέρνησης και των νόμων που σαν πλαστελίνες παίρνουν το σχήμα που γουστάρει η εξουσία.

Δεν χρειάζεται να ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός που έχει το θάρρος να απλώνει ξαπλώστρες στην Τρυπητή.

Εκεί που έφτασαν οι κάτοικοι να διαμαρτυρηθούν. Ούτε πως τακτοποιούνται με αποφάσεις του ΣτΕ να ξεκινήσουν να χτίζονται τέρατα πάνω στα βουνά, πάνω στις κορφές, σε όσες κορφές απέμειναν ακόμα χωρίς τις ανεμογεννήτριες που κατάφεραν όλες μαζί να ακριβύνουν το ρεύμα.

Το ξενοδοχείο αυτό το οποίο έχει 3 οικόπεδα όπως φαίνεται στην δεύτερη εικόνα βρίσκεται πάνω από τις Κολυμπήθρες και η επιβάρυνση στην κυκλοφορία και μόνο θα φέρει αδιανόητη συμφόρηση στο μισό τμήμα της Πάρου που αν προστεθεί στην ήδη βεβαρημένη κίνηση λόγω της προσέλευσης των πολλών πλοίων και λόγω της επέκτασης του αεροδρομίου που θα είναι έτοιμο σε 2 χρόνια, μπήγονται βαθιά τα θεμέλια της Μύκονοποίησης της Πάρου και της διάλυσης της μαγείας της Νάουσας, η οποία μετατρέπεται σιγά σιγά σε ένα παζάρι βοής τα τελευταία χρόνια της δόξας της! Με ασυγκράτητους ρυθμούς οδηγούμαστε στην απαξίωση της ομορφιάς και της ανάπτυξης που είναι ωραία και θεμιτά και που τα αξίζει το νησί αυτό.

Αλλά αυτοκίνητο που έχει μόνο γκάζι μοιραία θα συναντήσει τον τοίχο του χρόνου!

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Lakis Lazopoulos (@lakislazopoulos_official)

Τρέχουν τόσο πολύ και πολλοί να αρπάξουν, έχεις την αίσθηση ότι όλοι αυτοί που παρέχουν τις άδειες παίρνουν και μίζα για το κάθε στρώμα για την κάθε καρέκλα για το κάθε βάρβαρο κτίσμα στην Πάρο.

Μέχρι την καταστροφή όμως αξίζει να έρθετε στο μαγικό νησί μας», έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος στην ανάρτησή του.