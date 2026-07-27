Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Στη Ευελπίδων ο 28χρονος Αιγύπτιος – Με σκυμμένο το κεφάλι έφτασε στον ανακριτή

Στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων οδηγήθηκε λίγο πριν τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας (27.07.2026) ο 28χρονος καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταυρού Γεωργίου.

Ο Αιγύπτιος είχε ζητήσει και είχε λάβει πάρει προθεσμία για να προετοιμάσει την απολογία του σχετικά με τη δολοφονία του ποινικολόγου. Σήμερα αναμένεται να υποστηρίξει όσα ισχυρίστηκε και στους αστυνομικούς κατά την σύλληψή του. Υπενθυμίζεται πως ο 28χρονος ομολόγησε πως σκότωσε τον Σταύρο Γεωργίου μετά από διαπληκτισμό που είχαν και πως το έγκλημα δεν είναι προσχεδιασμένο.

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Ταυτόχρονα, ο νεαρός απολογείται και για παλαιότερο ένταλμα που εκκρεμούσε και αφορά ασέλγεια σε ανήλικη.

Σε βάρος του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα, θα δώσει εξηγήσεις σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η δολοφονία.

Ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως από το δικηγορικό γραφείο αφαίρεσε μόνο ένα λάπτοπ, το οποίο στη συνέχεια πούλησε για 50 ευρώ.

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Μέχρι και σήμερα αρνείται πως πήρε άλλα προσωπικά αντικείμενα του θύματος.

Υπενθυμίζεται πως ο ποινικολόγος Σταύρος Γεωργίου βρέθηκε νεκρός, γυμνός, σε εμβρυακή στάση και μέσα σε λίμνη αίματος, στο δικηγορικό του γραφείο, από τις 16χρονες δίδυμες κόρες του.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στα ίχνη του Αιγύπτιου μετά από ανάλυση DNA που βρέθηκαν στον χώρο και εξέταση βίντεο από κάμερες ασφαλείας της περιοχής που τον έδειχναν να κινείται με τον ποινικολόγο πριν το έγκλημα και μετά να φεύγει μόνος του από το δικηγορικό γραφείο.

Αν και στην αρχή επέμενε πως είναι αθώος, στη συνέχεια «έσπασε» και ομολόγησε πως τον χτύπησε επανειλημμένα στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια καυγά.