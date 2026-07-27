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Σαλαμίνα: 15χρονη στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις

Συνελήφθη τόσο ο πατέρας της όσο και ο υπεύθυνος του καταστήματος
REUTERS
REUTERS/John Sommers II
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Ακόμα μία ανήλικη, μια 15χρονη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έπειτα από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ. Το νέο περιστατικό σημειώθηκε στη Σαλαμίνα

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (27.7.26), λίγο μετά τις 23:00, σε παραλιακό κατάστημα εστίασης στη Σαλαμίνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ανήλικη βρισκόταν στο καφέ μαζί με παρέα φίλων της και κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ, με αποτέλεσμα να παρουσιάσει έντονη αδιαθεσία και να λιποθυμήσει. 

Αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, όπου οι γιατροί έκριναν ότι απαιτείται περαιτέρω νοσηλεία. Στη συνέχεια διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου παραμένει εκτός κινδύνου.

Για το περιστατικό ενημερώθηκαν οι Αρχές και αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σαλαμίνας προχώρησαν στη σύλληψη του 38χρονου υπεύθυνου του καταστήματος.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση της νομοθεσίας σχετικά με τη διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους, καθώς και για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο.

Επίσης, συνελήφθη και ο 51χρονος πατέρας της 15χρονης, με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο, έπειτα από σχετική εισαγγελική εντολή.

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