Φωτιά στα Μέγαρα σε παλιά χωματερή: Εναέρια μέσα παλεύουν με το μέτωπο

Μία ακόμη φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή (08.08.2025) στη χώρα μας. Οι φλόγες αυτή τη φορά καίνε στα Μέγαρα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, και καίει χαμηλή βλάστηση στη παλιά χωματερή των Μεγάρων.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό έλεγχο.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα.

Συνεχείς ρίψεις νερού κάνουν 3 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κουμίντρι Μέγαρων. Κινητοποιήθηκαν 52 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 8, 2025

Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες του δήμου και μηχανήματα έργου.