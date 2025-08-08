Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στα Μέγαρα σε παλιά χωματερή: Εναέρια μέσα παλεύουν με το μέτωπο

Πάνω από 50 πυροσβέστες επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς
Μία ακόμη φωτιά ξέσπασε την Παρασκευή (08.08.2025) στη χώρα μας. Οι φλόγες αυτή τη φορά καίνε στα Μέγαρα.

Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι, και καίει χαμηλή βλάστηση στη παλιά χωματερή των Μεγάρων.

Στο σημείο έσπευσε μεγάλη πυροσβεστική δύναμη για να την θέσει υπό έλεγχο.

Αυτή τη στιγμή επιχειρούν 52 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 18 οχήματα.

Συνεχείς ρίψεις νερού κάνουν 3 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες του δήμου και μηχανήματα έργου.

