Ελλάδα

Φωτιά στα Μέγαρα: Συνελήφθη ένας άνδρας για εμπρησμό – Του επιβλήθηκε πρόστιμο άνω των 4.000 ευρώ

Ο 41χρονος συνελήφθη για την χτεσινή πυρκαγιά στην περιοχή Κουμίντρι Μεγάρων, κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή
Φωτιά
ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΟΥΝΗΣ/ILIALIVE.GR/EUROKINISSI

Ένας άνδρας συνελήφθη το Σάββατο (09.08.2025) για τη φωτιά που ξέσπασε χτες Παρασκευή στα Μέγαρα.

Στη σύλληψη του 41χρονου άνδρα προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές για την φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Κουμίντρι Μεγάρων Αττικής.

Επιπλέον του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Πυροσβεστικής: «Συνελήφθη χθες στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από αξιωματικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.), ημεδαπός, για πυρκαγιά που προκλήθηκε σε χαμηλή βλάστηση εντός οικοπεδικού χώρου και επεκτάθηκε σε δασική έκταση, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, στην περιοχή Κουμίντρι του Δήμου Μεγάρων στην Αττική και επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 4.125 ευρώ»

Ο 41χρονος κρατείται και θα οδηγηθεί αύριο στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo