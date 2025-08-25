Ελλάδα

Φωτιά στα Τρίκαλα στην περιοχή Μυρόφυλλο – Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά σε δάσος
Φωτιά ξέσπασε στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (25.08.2025) στα Τρίκαλα στη θέση Μυρόφυλλο. Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος της περιοχής του Μυρόφυλλου στα Τρίκαλα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

 

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

