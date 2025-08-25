Φωτιά στα Τρίκαλα στην περιοχή Μυρόφυλλο – Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Φωτιά ξέσπασε στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας (25.08.2025) στα Τρίκαλα στη θέση Μυρόφυλλο. Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δάσος της περιοχής του Μυρόφυλλου στα Τρίκαλα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Στη μάχη με τις φλόγες ρίχτηκαν 31 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 10 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Μυρόφυλλο Τρικάλων. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 25, 2025

Ρίψεις νερού πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.