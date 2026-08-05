Ελλάδα

Η φωτιά στη Δυτική Αττική, από την κορυφή του Κιθαιρώνα – Το εντυπωσιακό βίντεο timelapse

Η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στην κορυφή του Κιθαιρώνα κατέγραψε καρέ-καρέ τη ραγδαία εξάπλωση της φωτιάς προς το Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και το Κανδύλι
Η φωτιά στη Δυτική Αττική όπως φαίνεται από τον Κιθαιρώνα
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και περιουσίες, παραδόθηκαν στην πύρινη λαίλαπα που σκόρπισε η φωτιά από τη Βοιωτία που κατέκαψε μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής, με ένα βίντεο timelapse από τον Κιθαιρώνα να αποτυπώνει το μέγεθός της.

Το βίντεο από τον Κιθαιρώνα είναι ανατριχιαστικό και συνάμα εντυπωσιακό, με το πόσο γρήγορα φαίνεται να εξαπλώνεται το πύρινο μέτωπο από το Πόρτο Γερμενό και σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής, με τη φονική φωτιά να «πνίγει» τα πάντα στο πέρασμά της.

Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα που έχει εγκατασταθεί στην κορυφή του Κιθαιρώνα από τον Σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ., με τη βοήθεια εθελοντών και φίλων του συλλόγου. Η κάμερα αποτελεί μέρος ενός δικτύου που παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Στο timelapse φαίνεται ξεκάθαρα η πορεία που ακολούθησε το πύρινο μέτωπο, το οποίο, ενισχυμένο από τους ισχυρούς ανέμους, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς το Πόρτο Γερμενό τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου 2026.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης την ανάπτυξη πολλών ενεργών εστιών σε μεγάλη έκταση της Δυτικής Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος και τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι και ο σχηματισμός πυροσωρειτών, των χαρακτηριστικών νεφών που δημιουργούνται από την έντονη θερμότητα και τα αέρια που παράγουν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, φανερώνοντας τη δύναμη και την ένταση του πύρινου μετώπου.

Πάνω από 130.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βοιωτία

Το μέγεθος της καταστροφής από τις φωτιές στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία αποτυπώνεται στη νέα εκτίμηση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου, καθώς όπως αναφέρει έχουν γίνει στάχτη συνολικά 132.900 στρέμματα.

copernicus
O νέος χάρτης του meteo
O νέος χάρτης του meteo

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στη Ξηρονομή Βοιωτία και περίπου 102.000 στρέμματα στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, όπου η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
147
69
62
59
53
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βραχυκύκλωμα «δείχνει» το πόρισμα για τη φωτιά σε Αττική και Βοιωτία - Οι κακοτεχνίες στο δίκτυο και το περιστατικό του Ιουνίου
Στις 27 Ιουνίου 2026 είχε εκδηλωθεί ακόμη μία πυρκαγιά στην ίδια γραμμή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, περίπου 150 μέτρα από το σημείο όπου ξέσπασε η μεγάλη φωτιά
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 13
Στη Δικαιοσύνη προσφεύγουν η μητέρα και η αδερφή του νεκρού Έλληνα χειριστή του ελικοπτέρου που συνετρίβη στην Ψάθα
Στη φονική σύγκρουση των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων βρήκαν τραγικό θάνατο ο 46χρονος Δανός πιλότος Ρούνε Κίνταλ και ο Έλληνας συντονιστής/σύνδεσμος του πληρώματος
Η στιγμή της πρόσκρουσης των δύο ελικοπτέρων στον αέρα
35
Μυστράς: Διπλή σύνταξη για τους νεκρούς γονείς του έπαιρνε ο 55χρονος που κρατούσε τη σορό του πατέρα του στον καταψύκτη – Πώς προσπάθησε να παραπλανήσει τους αστυνομικούς
Μετά την αποκάλυψη της σορού του ηλικιωμένου στον καταψύκτη, ο 55χρονος είπε στους αστυνομικούς ότι δεν δήλωνε τον θάνατό του για να συνεχίσει να παίρνει τη σύνταξη
ΦΩΤΟ από το NotosPress 15
Newsit logo
Newsit logo