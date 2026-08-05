Η φωτιά στη Δυτική Αττική, από την κορυφή του Κιθαιρώνα – Το εντυπωσιακό βίντεο timelapse

Χιλιάδες στρέμματα δάσους, σπίτια και περιουσίες, παραδόθηκαν στην πύρινη λαίλαπα που σκόρπισε η φωτιά από τη Βοιωτία που κατέκαψε μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής, με ένα βίντεο timelapse από τον Κιθαιρώνα να αποτυπώνει το μέγεθός της.

Το βίντεο από τον Κιθαιρώνα είναι ανατριχιαστικό και συνάμα εντυπωσιακό, με το πόσο γρήγορα φαίνεται να εξαπλώνεται το πύρινο μέτωπο από το Πόρτο Γερμενό και σε μεγάλο μέρος της Δυτικής Αττικής, με τη φονική φωτιά να «πνίγει» τα πάντα στο πέρασμά της.

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Οι εικόνες προέρχονται από κάμερα που έχει εγκατασταθεί στην κορυφή του Κιθαιρώνα από τον Σύλλογο Ε.ΡΑ.ΔΙΚ., με τη βοήθεια εθελοντών και φίλων του συλλόγου. Η κάμερα αποτελεί μέρος ενός δικτύου που παρακολουθεί τις καιρικές συνθήκες και το φυσικό περιβάλλον της περιοχής.

Στο timelapse φαίνεται ξεκάθαρα η πορεία που ακολούθησε το πύρινο μέτωπο, το οποίο, ενισχυμένο από τους ισχυρούς ανέμους, κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα προς το Πόρτο Γερμενό τις πρώτες πρωινές ώρες της 1ης Αυγούστου 2026.

Οι εικόνες δείχνουν επίσης την ανάπτυξη πολλών ενεργών εστιών σε μεγάλη έκταση της Δυτικής Αττικής, αποτυπώνοντας το μέγεθος και τη σφοδρότητα της πυρκαγιάς.

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Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι και ο σχηματισμός πυροσωρειτών, των χαρακτηριστικών νεφών που δημιουργούνται από την έντονη θερμότητα και τα αέρια που παράγουν οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές, φανερώνοντας τη δύναμη και την ένταση του πύρινου μετώπου.

Πάνω από 130.000 στρέμματα οι καμένες εκτάσεις σε Αττική και Βοιωτία

Το μέγεθος της καταστροφής από τις φωτιές στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία αποτυπώνεται στη νέα εκτίμηση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου, καθώς όπως αναφέρει έχουν γίνει στάχτη συνολικά 132.900 στρέμματα.

O νέος χάρτης του meteo

Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στη Ξηρονομή Βοιωτία και περίπου 102.000 στρέμματα στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, όπου η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.