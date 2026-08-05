Κυψέλη: Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας – Αρνείται ότι τη σκότωσε

Το κατώφλι του ανακριτή περνά σήμερα Τετάρτη, 05.08.2026, ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος. Η σορός της γυναίκας είχε εντοπιστεί στις 18 Ιουλίου 2026 μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη, σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Σε βάρος του 26χρονου έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ληστεία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων. Ο ίδιος αρνείται ότι δολοφόνησε τη 38χρονη και υποστηρίζει πως τη βρήκε νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού και, πανικόβλητος, αποφάσισε να μεταφέρει τη σορό στο κτίριο στην Κυψέλη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσε βίντεο από κάμερες ασφαλείας, στο οποίο ο κατηγορούμενος φέρεται να καταγράφεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σορό.

Οι αστυνομικές Αρχές, ωστόσο, εκτιμούν ότι μετά τον θάνατο της γυναίκας χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες, πραγματοποιώντας αναλήψεις περίπου 10.000 ευρώ. Παράλληλα, σύμφωνα με την έρευνα, έστελνε μηνύματα από το κινητό της σε συγγενείς και φίλους της, προσπαθώντας να δημιουργήσει την εντύπωση ότι ήταν ακόμη ζωντανή.

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εξετάζουν αν ο κατηγορούμενος και η 38χρονη γνωρίζονταν μέσα από τη δράση τους σε οργανώσεις που ασχολούνται με τη στήριξη προσφύγων, καθώς και οι δύο είχαν συνεργαστεί στο παρελθόν με φορείς του συγκεκριμένου χώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η προσωπική ιστορία του 26χρονου είχε φιλοξενηθεί τα προηγούμενα χρόνια από τη Διεθνή Ομοσπονδία Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Ημισελήνου (IFRC) ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης ενός πρόσφυγα.

Σύμφωνα με όσα είχαν δημοσιευτεί, γεννήθηκε στο Αφγανιστάν, έχασε την οικογένειά του σε επιθέσεις των Ταλιμπάν και έφτασε στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Λέσβο, ως ασυνόδευτος ανήλικος το 2016, έπειτα από ένα δύσκολο ταξίδι μέσω Ιράν και Τουρκίας.

Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου ασπάστηκε τον χριστιανισμό, παντρεύτηκε την Αμερικανίδα Αλέινα Χολ και απέκτησαν ένα παιδί. Μαζί ίδρυσαν τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «Love Every Nation Athens», η οποία δραστηριοποιείται στην υποστήριξη προσφύγων και μεταναστών, ενώ ο ίδιος είχε ασχοληθεί και με την πυγμαχία, κατακτώντας διακρίσεις σε ελληνικά πρωταθλήματα.

Σημαντικό ρόλο στην πορεία της έρευνας φαίνεται πως έπαιξε η κατάθεση της συζύγου του. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ίδια ανέφερε στους αστυνομικούς ότι τα ξημερώματα της 16ης Ιουλίου διαπίστωσε πως ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι. Μέσω εφαρμογής κοινής χρήσης τοποθεσίας είδε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα όπου διέμενε η Ελίζαμπεθ Τζέιν Ρος.

Όταν λίγες ημέρες αργότερα έγινε γνωστό ότι η σορός της 38χρονης είχε βρεθεί στην Κυψέλη, η γυναίκα πήρε το παιδί τους, έφυγε από το σπίτι και απευθύνθηκε στις Αρχές, καταθέτοντας όσα γνώριζε. Παράλληλα, από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε ότι το κινητό της Βρετανίδας ενεργοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου στην περιοχή της Αράχωβας, όπου οι Αρχές εκτιμούν ότι βρισκόταν και ο 26χρονος μαζί με τη σύζυγο και το παιδί τους.