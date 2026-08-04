Φωτιά στη Δυτική Αττική: Στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα γης σε Πόρτο Γερμενό και Ξηρονομή

Το μέγεθος της καταστροφής από τις φωτιές στη Δυτική Αττική και τη Βοιωτία αποτυπώνεται στη νέα εκτίμηση του meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου, καθώς όπως αναφέρει έχουν γίνει στάχτη συνολικά 132.900 στρέμματα.

Οι εικόνες πολύ υψηλής ανάλυσης από τον δορυφόρο Legion καταγράφουν την έκταση των καμένων εκτάσεων, ο οποίος πέρασε πάνω από την περιοχή της Βοιωτίας και της Αττικής το μεσημέρι της Δευτέρας 3 Αυγούστου 2026, και τα οποία επεξεργάστηκε η ομάδα του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αποκαλύπτουν την έκταση της περιοχής που επλήγη από τις δύο μεγάλες δασικές φωτιές στη Βοιωτία και στο Πόρτο Γερμενό Αττικής.

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Σύμφωνα με την ανάλυση των δορυφορικών δεδομένων του ευρωπαϊκού μηχανισμού Copernicus EMS, έως τις 12:16 της Δευτέρας είχαν καεί περίπου 30.900 στρέμματα στη Ξηρονομή Βοιωτία και περίπου 102.000 στρέμματα στο Πόρτο Γερμενό Αττικής, όπου η πυρκαγιά εξακολουθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συνολικά, μέχρι το μεσημέρι της 3ης Αυγούστου, οι δύο μεγάλες πυρκαγιές είχαν επηρεάσει περίπου 132.900 στρέμματα.

Σημειώνεται πως μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας η κατάσταση ήταν εμφανώς βελτιωμένη και όλα έδειχναν ότι η φωτιά θα περιοριζόταν. Ωστόσο, αργά το απόγευμα υπήρξε μια νέα μεγάλη αναζωπύρωση αυτή τη φορά προς την Ψάθα.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέσω του meteo.gr, παρακολουθεί διαρκώς την εξέλιξη των πυρκαγιών, αξιοποιώντας δορυφορικά δεδομένα και μοντέλα πρόγνωσης των πυρομετεωρολογικών συνθηκών.