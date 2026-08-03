Ελλάδα

Φωτιά στον Βοτανικό, κοντά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού – Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τον πυκνό καπνό

Στο σημείο έχουν σπεύσει 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης
Φωτιά στον Βοτανικό, κοντά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού – Αποπνικτική ατμόσφαιρα από τον πυκνό καπνό
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Φωτιά εκδηλώθηκε το βράδυ της Δευτέρας (03.08.2026) σε υπαίθριο χώρο στην οδό Ορφέως, στο Αιγάλεω, σε μικρή απόσταση από το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, προκαλώντας κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Στο σημείο της φωτιάς στο Αιγάλεω, κοντά στο νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, έσπευσαν 16 πυροσβέστες με 5 οχήματα και γρήγορα κατάφεραν να την ελέγξουν.

Η φωτιά ξέσπασε σε σκουπίδια και χαμηλή βλάστηση επί της οδού Αγίας Άννης. Η ατμόσφαιρα έγινε αποπνικτική στην περιοχή, λόγω του έντονου καπνού.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί, ενώ για την διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Λόγω της φωτιάς, έγινε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίας Άννης, στο ύψος της Ιεράς Οδού, έως το ύψος της οδού Ορφέως, στην περιοχή του Βοτανικού.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
223
131
107
107
94
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo