Ελλάδα

Νάξος: Χειριστής σκάφους έχασε τον έλεγχο και «καβάλησε» βάρκες στη θάλασσα, βίντεο

Μάλιστα, λίγα μέτρα παραπέρα κάποιοι απολάμβαναν ανυποψίαστοι το μπάνιο τους
Χειριστής σκάφους στη Νάξο έχασε τον έλεγχο και... καβάλησε δύο ακόμη πλοιάρια
Το σκάφος «ίπταται» λίγα μέτρα μακριά από την ακτή / πηγή φωτογραφίας Instagram
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Ένα απίστευτο περιστατικό εκτυλίχθηκε στη Νάξο. Σε παραλία του νησιού όπου ήταν δεμένα μικρά σκάφη, ο χειριστής ενός από αυτά έχασε τον έλεγχο, παρασύροντας άλλα δύο που ήταν δεμένα δίπλα του.

Σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram φαίνεται η στιγμή που το σκάφος λίγα μέτρα από την ακτή παραλίας στη Νάξο «σκαρφαλώνει» άλλα δύο πλοιάρια, που ήταν δεμένα σε πολύ κοντινή απόσταση.

Μάλιστα, λίγα μέτρα πιο δίπλα κάποιοι απολάμβαναν ανυποψίαστοι το μπάνιο τους.

Όπως αναμενόταν, το συμβάν προκάλεσε αναστάτωση, τόσο στους ανθρώπους που ήταν στη θάλασσα, όσο και στους ιδιοκτήτες των άλλων σκαφών.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν το σκάφος να κινηθεί ανεξέλεγκτα δεν έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά.

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