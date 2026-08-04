Ελλάδα

Φωτιές σε Αττική και Βοιωτία: Πέμπτη ημέρα μάχης με τις φλόγες – Συνεχείς αναζωπυρώσεις σε Λούμπα και Ψάθα – Live όλες οι εξελίξεις

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν τα εναέρια μέσα με τους πυροσβέστες να ελπίζουν ότι σήμερα θα καταφέρουν να σβήσουν και το τελευταίο καντηλάκι
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ / EUROKINISSI
Αλεξία Κωνσταντοπούλου , Μαρία Αρβανίτη
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Για πέμπτη ημέρα συνεχίζεται η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν συνεχή μάχη απέναντι στους ισχυρούς ανέμους και τις αναζωπυρώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Copernicus, περισσότερα από 130.000 στρέμματα έχουν καεί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες. Τη Δευτέρα (3.8.26) νέα αναζωπύρωση σημειώθηκε μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, όπου επιχειρούσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ στην Ψάθα η εικόνα εμφανίζεται βελτιωμένη, με μεγάλες ζημιές σε περιουσίες και καλλιέργειες. Στη Λούμπα συνεχίζονται οι επιχειρήσεις με τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, ενώ οι πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες.

07:32 | 04.08.2026
Τρία τα βασικά σημεία: Λούμπα, Μονή Παναχράντου και Αγία Παρασκευή προς Άγιο Νεκτάριο

Το κύριο βάρος των επιχειρήσεων, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, εντοπίζεται σε τρία σημεία, στο νότιο τμήμα προς Λούμπα, νοτιοανατολικά προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις «δούλευαν» όλο το βράδυ για να περιοριστούν οι εστίες φωτιάς και να αναχαιτιστούν οι αναζωπυρώσεις, για τις οποίες θα συνεχίσουν να βρίσκονται επί ποδός, καθώς όπως επισημαίνεται από την Πυροσβεστική, δεν υπάρχει περιθώριο εφυσηχασμού.

Με το πρώτο φως της ημέρας, τα εναέρια μέσα ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος για να ενισχύσουν εκ νέου τη μάχη της κατάσβεσης. Συγκεκριμένα επιχειρούν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, εθελοντές με πλήθος υδροφόρων οχημάτων, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί μέχρι στιγμής 2 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα.

Παράλληλα, μηχανήματα έργου που έχουν διατεθεί από τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, από τη διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συνεχίζουν τις προσπάθειες για διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία. Επιπλέον, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχει ομάδα «ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ».

Δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν σε διασπορά στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς, ενώ λεωφορεία του Πυροσβεστικού Σώματος και των Ενόπλων Δυνάμεων βρίσκονται στην περιοχή για την διευκόλυνση της μετακίνησης πολιτών, εφόσον απαιτηθεί.

07:15 | 04.08.2026
Συγκλονιστικές εικόνες από τη μεγάλη πυρκαγιά
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07:05 | 04.08.2026
Μάχη με διάσπαρτες εστίες στην Ψάθα

Η μεγαλύτερη μάχη με τις φλόγες εξακολουθεί να δίνεται πάνω από την Ψάθα, όπου παραμένουν διάσπαρτες ενεργές εστίες, με τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων να είναι αυξημένος. Οι πυροσβέστες εργάστηκαν όλη τη νύχτα για την κατάσβεση των μικρών εστιών και τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, προκειμένου να περιοριστεί η εξάπλωση της φωτιάς με το πρώτο φως της ημέρας και τη συνδρομή των εναέριων μέσων.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν 450 πυροσβέστες με 126 οχήματα, 22 πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και υδροφόρες, ενώ ενισχύονται από 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με οκτώ οχήματα. Τη Δευτέρα επιχείρησαν συνολικά 34 εναέρια μέσα, εκ των οποίων 23 αεροσκάφη και 11 ελικόπτερα, με τρία να έχουν συντονιστικό ρόλο.

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06:23 | 04.08.2026
Καλημέρα σας

Το newsit.gr καλύπτει και σήμερα λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τα πύρινα μέτωπα. 

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