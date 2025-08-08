Φωτιά στη Κερατέα: Μήνυμα από το 112 – «Αν βρίσκεστε σε Δροσιά και Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο»

Μεγάλη φωτιά εκδηλώθηκε μεταξύ των περιοχών Μανουτσό και Μητροπίσι στην Κερατέα, σε χαμηλή βλάστηση μέσα σε οικόπεδο.

Στο σημείο επιχειρούν 92 πυροσβέστες με 20 οχήματα, 7 πεζοπόρα τμήματα, 3 αεροσκάφη, 5 ελικόπτερα και εθελοντές. Η φωτιά στην Κερατέα φαίνεται πως καίει ανεξέλεγκτα.

Δείτε live εικόνα:

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Μανούτσο Κερατέας Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 92 #πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 20 οχήματα, εθελοντές, 3 Α/Φ και 5 Ε/Π εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. August 8, 2025

Μήνυμα από το 112 στάλθηκε στα κινητά των κατοίκων λίγο πριν στις 3 το μεσημέρι.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Δροσιά, απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».

Λίγα λεπτά μετά στάλθηκε και νέο μήνυμα από το 112.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Χάρβαλο της περιφερειακής ενότητας ανατολικής Αττικής. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Χάρβαλο απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο».