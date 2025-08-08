Συμβαίνει τώρα:
Φωτιά στην Κερατέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς

Συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης ενώ οι φλόγες έχουν τυλίξει τα πρώτα σπίτια
Σε νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχώρησε η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η μεγάλη φωτιά. 

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου, ενώ γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς συνεχίζονται ενώ ήδη παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια. Δείτε εδώ live όλα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Κερατέα.

Καίγονται σπίτια από τη φωτιά στην Κερατέα: Πάνω από 190 πυροσβέστες επιχειρούν στο σημείο - Απανωτά μηνύματα του 112 για απομάκρυνση προς Ανάβυσσο
Διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην επαρχιακή οδό Κερατέας με Αναβύσσου - Πάνω από 90 πυροσβέστες παλεύουν στο μέτωπο - 8 εναέρια μέσα βοηθούν τα πεζοπόρα τμήματα
