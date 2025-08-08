Φωτιά στην Κερατέα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο σημείο της μεγάλης πυρκαγιάς

Σε νέες κυκλοφοριακές παρεμβάσεις προχώρησε η Τροχαία στην ευρύτερη περιοχή της Κερατέας, λόγω των διαστάσεων που έχει πάρει η μεγάλη φωτιά.

Σύμφωνα με την συνεχή ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας στην επαρχιακή οδό Κερατέας – Αναβύσσου, ενώ γίνονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Χάρβαλο, Δημολάκι και Συντερίνα.

Οι προσπάθειες κατάσβεσης της μεγάλης φωτιάς συνεχίζονται ενώ ήδη παραδόθηκαν στις φλόγες τα πρώτα σπίτια. Δείτε εδώ live όλα όσα συμβαίνουν αυτή την ώρα στην Κερατέα.