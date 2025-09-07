Ελλάδα

Φωτιά στη Λάρισα κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις φυλακές – Κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Η Αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών
Φωτιά στη Λάρισα
Φωτιά στη Λάρισα κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις φυλακές / onlarissa.gr

Φωτιά ξέσπασε σε περιοχή με ξερά χόρτα, πολύ κοντά στο Νέο Κοιμητήριο και τις φυλακές Λάρισας, το βράδυ της Κυριακής (7.9.25).

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής με πέντε οχήματα και 10 πυροσβέστες, που δίνουν μάχη για να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν  επέκτασή της.

Παράλληλα, η Αστυνομία έχει αναλάβει τη ρύθμιση της κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διέλευση των οχημάτων και να διευκολυνθεί το έργο των πυροσβεστών.

Οι προσπάθειες συνεχίζονται, με την Πυροσβεστική να παραμένει σε επιφυλακή μέχρι την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Το ανθρώπινο χέρι που ευθύνεται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη, ο «μηχανισμός» και το αίτημα για νέα κατάθεση της Ειρήνης Μουρτζούκου
Στο κάδρο μπαίνει και η μητέρα του Παναγιωτάκη και αυτο που διευκρινίζουν στο newsit.gr «πηγές» της Ασφάλειας είναι ότι αν και η Πόπη έχει εξεταστεί, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να κληθεί και πάλι για κατάθεση
Η Ειρήνη Μουρτζούκου 1
Newsit logo
Newsit logo