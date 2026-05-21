Κρήτη: Στον 33χρονο αγνοούμενο γιατρό ανήκει η σορός που εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα

Με τραγικό τρόπο «κλείνει» η υπόθεση εξαφάνισης του 33χρονου γιατρού, του οποίου η τύχη αγνοούνταν εδώ και 5 μήνες, αφού η σορός που αντοπίστηκε σήμερα στον Αποκόρωνα Χανίων, φέρεται να ανήκει στον αγνοούμενο Αλέξη Τσικόπουλο.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, η σορός του γιατρού εντοπίστηκε, το σε προχωρημένη αποσύνθεση στο χωριό Τζιτζιφέ στον Αποκόρωνα Χανίων, στην Κρήτη το απόγευμα της Πέμπτης (21.05.2026), σε κοντινή περιοχή από το σημείο που είχε βρεθεί και το αυτοκίνητό του πριν μήνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Creta24.gr, τον ανθρώπινο σκελετό του 33χρονου γιατρού εντόπισε βοσκός της περιοχής, ο οποίος άμεσα ειδοποίησε τις αρμόδιες αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομία, πυροσβεστική και ιατροδικαστής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια θανάτου του 33χρονου γιατρού του Βενιζέλειου Νοσοκομείου Ηρακλείου, τα οποία θα αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση.

Η σορός του 33χρονου εντοπίστηκε σε προχωρημένη αποσύνθεση, όμως υπήρξαν ενδείξεις, κυρίως στα ρούχα, που από την πρώτη στιγμή παρέπεμπαν στον Αλέξη Τσικόπουλο.

Το χρονικό

Ο Αλέξης Τσικόπουλος χάθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025. Από τις πρώτες κιόλας ημέρες, οι έρευνες ήταν εκτεταμένες, ενώ όσο περνούσε ο χρόνος, ενισχύονταν με νέες δυνάμεις και μέσα, σε μια προσπάθεια να βρεθεί ζωντανός ο 33χρονος γιατρός.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε, ο Αλέξης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πατέρα του στη Θεσσαλονίκη. Του είπε ότι δεν ήταν καλά και του ζήτησε να κατέβει στην Κρήτη. Πριν καν προλάβει να φτάσει στο νησί, ο 33χρονος είχε ήδη εξαφανιστεί. Από τότε δεν έχει επικοινωνήσει ξανά με κανέναν.

Το αυτοκίνητό του εντοπίστηκε στον Αποκόρωνα Χανίων, στο ύψος του Φρε Χανίων, με τη μητέρα του να δηλώνει πως το αυτοκίνητο παρουσίασε βλάβη, οπότε οι έρευνες στράφηκαν και στα γύρω χωριά, μήπως αναζήτησε εκεί βοήθεια. Όλα έδειχναν πως ο 33χρονος βγήκε από το όχημα και συνέχισε με τα πόδια. Όμως οι πρώτες έρευνες δεν είχαν αποτέλεσμα.

Έπειτα από έρευνες των αστυνομικών Αρχών των Χανίων, Πυροσβεστών, Εθελοντών, ο Αλέξης Τσικόπουλος παρέμενε αγνοούμενος. Έτσι, στις αρχές Ιανουαρίου, εθελοντές του ΟΦΚΑΘ με επικεφαλής τον Χρήστο Ράμο, βρέθηκαν για περίπου 5 μέρες στην Κρήτη ώστε και εκείνοι να βοηθήσουν με την σειρά τους στον εντοπισμό του Αλέξη.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, λίγο περισσότερο από έναν μήνα μετά την εξαφάνιση, οι έρευνες όχι μόνο συνεχίζονταν αλλά αποκτούσαν μεγαλύτερη ένταση. Η οικογένεια ζούσε με την ελπίδα, την ώρα που οι αρχές διεύρυναν το πεδίο των αναζητήσεων, εξετάζοντας κάθε πιθανό σενάριο.

Τελικά οι έρευνες του ΟΦΚΑΘ δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Τελικά, η τραγική «αυλαία» έπεσε σήμερα το απόγευμα με την εύρεση της σορού του 33χρονου.