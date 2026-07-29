Φωτιά στην Πάρο: Νύχτα κόλαση από τις αναζωπυρώσεις κοντά σε σπίτια – Νέα μηνύματα του 112 για εκκένωση 5 περιοχών

Ολονύχτια η μάχη των πυροσβεστών με τη φωτιά που μαίνεται από την Τρίτη (28.07.2026) στην Πάρο. Οι αναζωπυρώσεις είναι συνεχόμενες ενώ οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στις Κυκλάδες κάνουν το έργο της κατάσβεσης ακόμα πιο δύσκολο. Μέχρι στιγμής έχουν καεί αποθήκες και ζώα ενώ από τύχη γλίτωσαν κάποια σπίτια.

Η Πολιτική Προστασία με μηνύματα του 112, ζήτησε από τους κατοίκους των περιοχών Αγκαιριά, Τρυπητή, Άσπρο Χωριό, Γλυφά και Πυργάκι να εκκενώσουν είτε προς την παραλία της Αλυκής είτε προς Δρυό.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Activation



Fire in the area #Agkeria of the regional unit of #Paros



If you are in the area #Agkeria move away to #Aliki_beach



Follow the instructions of the Authorities



https://t.co/S63M24Fq0V@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 28, 2026

Η φωτιά φαίνεται πως καίει ανεξέλεγκτα ενώ και εθελοντές έχουν ριχτεί στη μάχη με τις φλόγες.

Βίντεο που βγαίνουν στη δημοσιότητα δείχνουν τις φλόγες να έχουν περικυκλώσει δάση και αγροτικές εκτάσεις.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται έξω από το χωριό Αγκαιριά αν και η φωτιά φαίνεται πως δεν έχει μπει στο αστικό κομμάτι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατά τη διάρκεια της νύχτας απείλησε αρκετές φορές κατοικημένες περιοχές.

O αντιδήμαρχος πολιτικής Προστασίας Πάρου Χάρης Γιουρτζίδης μίλησε στο Ertnews λέγοντας πως η νύχτα ήταν πολύ δύσκολη και πλέον η φωτιά έχει περιοριστεί στον Φάραγγα και στην Τρυπητή.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φωτιά «έγλειψε» σπίτια τα οποία σώθηκαν χάρη στην επέμβαση των πυροσβεστών.

Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα ξεκινώντας τις ρίψεις νερού.

Στο μεταξύ, 66 πυροσβέστες με 4 ομάδες δασοκομάντος και 16 οχήματα από την Αττική, ρίχτηκαν επίσης στην μάχη.

Ενισχυθήκαν οι δυνάμεις στην #πυρκαγιά της Πάρου. Επιχειρούν 66 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 1ηςΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 16 οχήματα. Συνδρομή παρέχουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 28, 2026

Υπάρχουν πληροφορίες πως αρκετά νοικοκυριά έχουν μείνει χωρίς ρεύμα.

Η φωτιά στην Πάρο ξεκίνησε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση αλλά λόγω των ανέμων επεκτάθηκε γρήγορα.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, κάηκαν αποθήκες και ζώα και από τύχη δεν τυλίχθηκαν στις φλόγες και σπίτια.

Πηγές της πυροσβεστικής αναφέρουν πως η φωτιά επεκτάθηκε τόσο ραγδαία λόγω της χαμηλής βλάστησης.

Στην Πάρο πνέουν ήδη άνεμοι έως 7 μποφόρ ενώ μέσα στην ημέρα αναμένεται να ενισχυθούν.

Αρκετές εστίες εντοπίζονται και σε δύσβατα σημεία ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας, δεν υπήρξαν ρίψεις νερού από αεροσκάφη.